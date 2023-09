Les Rangers battent St Johnstone pour alléger la pression sur Beale

Les Rangers ont marqué une fois dans chaque mi-temps pour assurer une victoire vitale à l’extérieur à St Johnstone en Premiership écossaise. Le résultat constituera un coup de pouce bien nécessaire pour le manager sous le feu des critiques, Micheal Beale.

Le joueur de 43 ans a fait l’objet d’intenses critiques après la défaite dans le derby Old Firm et le désastre contre le PSV Eindhoven avant la trêve internationale qui les a empêchés de se qualifier pour la Ligue des champions.

L’attaquant brésilien Danilo a apaisé certains de ces nerfs en donnant l’avantage aux Rangers lors des 16ème minute. Il a marqué d’une tête courageuse contre le cours du jeu, à la suite d’un corner de St Johnstone.

Cependant, le buteur a reçu un coup alors qu’il marquait et a dû être remplacé par le rabbin Matondo. Il a d’ailleurs marqué à la 79ème minute pour obtenir trois énormes points.

Kemar Roofe a également eu le ballon dans les filets, mais le but a été inscrit pour hors-jeu. St Johnstone serait déçu de sa performance car ils n’ont pas réussi à faire transpirer les Rangers dans ce qui était un match médiocre des deux côtés.

Michael Beale sent que la pression des Rangers s’est atténuée

Beale a confirmé plus tard que Danilo s’était fracturé la pommette. L’attaquant sera absent lorsque les Rangers accueilleront le Real Betis en Ligue Europa en milieu de semaine.

Il a déclaré : « Je pense que nous avons très bien commencé le match et que nous avons eu quelques occasions. C’était un excellent premier but, mais malheureusement nous avons perdu Danilo et le retard a ôté l’élan au match ».

«C’était bien pour Kemar Roofe d’avoir 90 minutes et j’étais aussi très content de Ben Davies. C’était notre troisième cage inviolée en cinq matches de championnat. C’est un pas dans la bonne direction. Il y a eu des moments dont j’étais vraiment content et d’autres moments sur lesquels nous devons travailler bien sûr, mais St Johnstone n’a jamais rendu les choses faciles ici.

Crédit photo : IMAGO / PA Images