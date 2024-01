Les Rangers battent le Kraken brûlant avec une victoire décisive

LNH

Les meilleures équipes – le groupe dont les Rangers se considèrent comme faisant partie – sont séparées par la façon dont elles réagissent aux moments difficiles.

Les Rangers ont maintenant atteint le point le plus bas de leur saison – une défaite de quatre matchs – et l’ont rapidement transformé en ce qui pourrait être un point d’inflexion.

Ils ont créé une nouvelle séquence dans le processus, battant le Kraken 5-2 mardi soir au Madison Square Garden pour leur deuxième victoire consécutive après une glissade de quatre matchs.

Il présentait de nombreuses qualités de la domination des Rangers en début de saison : une attaque nord-sud décisive, des passes nettes et précises et une performance vintage d’Igor Shesterkin devant le filet.

Mais aussi avec des noms inhabituels qui se sont démarqués en tant que buteurs, les Rangers ayant obtenu des contributions tant attendues de la part de membres extérieurs au top six.

“Au fil du temps et à mesure que l’heure des séries éliminatoires se rapproche, vous avez besoin que tout le monde contribue”, a déclaré Blake Wheeler, qui a marqué deux buts, après le match. « Certainement ceux [top-six] on va chercher à ce que les gars portent la charge offensivement tous les soirs, mais nous devons tous apporter notre contribution.

Le centre des Rangers de New York Vincent Trocheck #16 marque un but devant le gardien de but du Seattle Kraken Chris Driedger #60 au cours de la première période. Charles Wenzelberg / New York Post

Artemi Panarin a eu beaucoup trop d’espace sur un avantage numérique au début de la première période, autorisé à valser profondément dans la zone offensive.

Il a habilement trouvé Vincent Trocheck en train de passer devant le but avec une passe sans regard sur la glace, et Trocheck l’a calmement tapé pour donner aux Rangers une avance rapide de 1-0.

Justin Schultz avait été pénalisé pour retard de match.

Panarin compte désormais 60 points cette saison, ce qui le place à égalité avec le centre des Canucks et ex-Ranger JT Miller au quatrième rang de la ligue.

Kaapo Kakko, qui patinait à nouveau avec Mika Zibanejad et Chris Kreider sur le premier trio, a notamment participé à l’action lors de ce qui n’était que son deuxième match après avoir raté les 21 précédents en raison d’une blessure au bas du corps.

Il a réussi un tir instantané sur un revers bien placé de Zibanejad pour prolonger l’avance à 4-1 à 17:01 de la deuxième période, un signe encourageant pour la ligne, qui a eu du mal à produire ces dernières semaines.

“J’ai pris un peu de temps libre, je m’entraîne et je réfléchis à mon jeu”, a déclaré Kakko. « Je suis de retour maintenant et j’espère mieux qu’avant. … Quand vous n’avez pas marqué ou joué, [scoring] ça aide beaucoup. »

Quelques instants auparavant, Wheeler avait prolongé l’avance à 3-1 pour donner un peu de répit aux Rangers.

Il a intelligemment dévié le tir de Jonny Brodzinski à 12:32 du début de la deuxième période, donnant aux six derniers souvent critiqués des Rangers un rare moment fort.

Le gardien des Rangers de New York, Igor Shesterkin, défend le filet contre l’ailier gauche du Seattle Kraken, Tomas Tatar, au cours de la deuxième période. Charles Wenzelberg / New York Post

Wheeler a ensuite marqué un but dans un filet désert à 17 :21 de la troisième période pour prolonger l’avance à 5-2.

Shesterkin était à son meilleur, repoussant 29 des 31 tirs auxquels il a fait face.

Les Rangers se sont beaucoup appuyés sur lui au début de la deuxième période lorsqu’il a réussi plusieurs occasions à bout portant, notamment un double arrêt sur Will Borgen et Schultz un peu plus d’une minute après le début de la période et un arrêt sur une échappée de Kailer Yamamoto.

«Il était vraiment bon, je pensais», a déclaré l’entraîneur Peter Laviolette. « C’est une équipe de pointe, ils génèrent beaucoup de choses grâce à la précipitation. Même si vous avez deux gars de retour, ils arrivent avec trois ou quatre, donc vous devez faire attention à tout. Vous avez besoin que votre gardien de but fasse de gros arrêts comme il l’a fait ce soir.

L’ailier droit des Rangers de New York Blake Wheeler #17 célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué un but au cours de la deuxième période.

Charles Wenzelberg / New York Post

Après que Jordan Eberle ait égalisé le score à 1-1 pour le Kraken en première période, Erik Gustafsson a marqué seulement 28 secondes plus tard pour rétablir immédiatement l’avance des Rangers.

Il a récupéré une rondelle libre dans la zone offensive et a décoché un tir du poignet devant Chris Driedger pour porter le score à 2-1, à 11 min 9 s de la première période.

La victoire de mardi marquait également le deuxième match de la deuxième moitié de la saison régulière, que les Rangers ont amorcé 2-0 après la victoire 2-1 de dimanche contre les Capitals.

Peut-être que les Rangers ont mis fin à leurs semaines de mauvais hockey dans la première moitié de la saison.

Ils ont inscrit un dossier de 9-9-1 depuis le 5 décembre, mais se sont améliorés à 28-13-2 avec la victoire de mardi, demeurant au premier rang de la division Métro.

Le Kraken brûlant avait remporté neuf matchs consécutifs avant de s’incliner face aux Penguins lundi.

Mais deux premières périodes cliniques et une défense plus assurée ont aidé les Rangers à infliger à Seattle une deuxième défaite consécutive.

Et a contribué à fournir aux Rangers un soupir de soulagement momentané après une récente frustration.

Le gardien des Rangers de New York, Igor Shesterkin, effectue un arrêt en deuxième période. Charles Wenzelberg / New York Post

Après avoir joué leur pire hockey de l’année, les Rangers apportent maintenant une nouvelle vie dont ils ont grandement besoin dans leur road trip de quatre matchs dans l’Ouest.

«C’était bien», a déclaré Laviolette. «Je pensais que l’équilibre était bon, que le score était bon, nous en avions besoin. On n’avait pas vraiment eu ça lors des derniers matchs, on avait l’impression qu’on pressait, on pressait, on pressait, on n’arrivait pas à y arriver. C’était bien de marquer quelques buts.











