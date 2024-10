Les Rangers auraient « fait leur choix » avec le contrat d’Igor Shesterkin

La situation contractuelle des Rangers de New York avec Igor Shesterkin se réchauffe.

Alors que la saison régulière devrait débuter dans quelques jours, Shesterkin et la direction des Rangers semblent être sur la même longueur d’onde.

Elliotte Friedman de Sportsnet est plutôt confiant que les Rangers concluront un accord avec Shesterkin et ce n’est qu’une question de temps.

« Je crois que ça va marcher », a déclaré Friedman. « Je pense que les Rangers ont fait le choix de le payer et, pour moi, cela dépend simplement des chiffres. Jusqu’à ce qu’on me dise le contraire, je m’attends à ce qu’ils s’arrangent. Résolvez-le. Je crois que les Rangers ont fait leur choix ici.

Tous les signes indiquent que Shesterkin deviendra le gardien de but le mieux payé de l’histoire de la LNH.

Jeremy Swayman vient de signer un contrat de huit ans avec les Bruins qui lui rapportera 8,25 millions de dollars par saison et Shesterkin sera presque certainement payé plus que Swayman.

Malgré un rapport indiquant que les Rangers arrêteraient les négociations jusqu’à l’été prochain si un accord n’était pas conclu d’ici le début de la saison régulière, selon l’initié de la LNH Frank Seravalli, les Rangers ne sont pas déconcertés par la date limite annoncée pour la saison régulière pour conclure un accord avec Shesterkin. .

On ne sait pas si les Rangers attendront ou non l’intersaison ou si un accord sera conclu bien avant que Shesterkin n’arrive sur le marché libre, mais si tous les rapports sont vrais, les fans des Rangers peuvent être tranquilles quant à l’avenir du gardien de but superstar à New York.