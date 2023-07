Les Rangers acquièrent Aroldis Chapman, plus proche autrefois dominant, des Royals

Les Texas Rangers ont acquis vendredi Aroldis Chapman, sept fois champion des étoiles de la MLB et champion des séries mondiales, dans un échange avec les Royals de Kansas City, ajoutant un ancien dominant plus près de leur enclos alors que les dirigeants de l’AL West poursuivent leur titre de première division en sept années.

Chapman, 35 ans, n’a pas été d’une grande utilité pour les Royals de dernière place, où le gaucher a atterri cette saison après un passage de six ans avec les Yankees de New York (2017-22). Juste avant cela, il a partagé 2016 entre les Yankees et les Cubs, aidant Chicago à remporter son premier championnat des World Series en 108 ans.

L’enclos des releveurs du Texas a été chaud et froid tandis que les Rangers ont passé la majeure partie de la saison à la première place après six saisons consécutives perdantes.

Chapman a réalisé deux arrêts en 31 apparitions pour Kansas City, qui est enterré en dernier dans l’AL Central, à plus de 10 matchs derrière les Chicago White Sox, quatrièmes. Il a affiché une MPM de 2,45 avec 53 retraits au bâton en 29 1/3 de manches avec les Royals.

Le releveur cubain qui dépasse régulièrement les 100 mph a connu une légère augmentation de vitesse cette saison. Chapman a atteint en moyenne 101,65 mph sur son plomb, contre 100,25 l’an dernier. Sa moyenne de balle rapide est de 99,61 mph, contre 97,46 en carrière en 2022.

Chapman a fait irruption dans les majors avec Cincinnati en 2010 et a lancé pour les Reds jusqu’en 2015. Il est 24e sur la liste des sauvegardes en carrière avec 317, mais n’a qu’une seule saison avec 30 depuis 2020. Il a dérivé dans et hors du rôle plus proche tard dans son carrière avec les Yankees.

C’était le premier geste des Rangers avant la date limite du 1er août.

Kansas City obtient le gaucher Cole Ragans, qui avait été appelé de Triple-A Round Rock plus tôt vendredi, et le voltigeur des ligues mineures Roni Cabrera.

Ragans, qui était le premier choix de repêchage des Rangers en 2016, est sorti de l’enclos des Rangers cette saison, mais est considéré comme un partant à long terme, selon MLB.com. Le joueur de 25 ans possède une MPM de 3,64 en carrière chez les mineurs et a subi une opération de Tommy John à deux reprises.

Cabrera a signé avec les Rangers hors de la République dominicaine en 2022. Le joueur de 17 ans a un OPS de 1,075 avec un circuit et 10 points produits en 54 présences au bâton pour l’équipe de la Ligue d’été dominicaine des Rangers.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

