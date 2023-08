Les randonneurs qui ont retrouvé le corps de Julian Sands des mois après sa disparition se souviennent d’une expérience « surréaliste »

Plus de détails sur la disparition de Julian Sands sur le mont Baldy en Californie ont été publiés alors que le groupe de randonneurs qui a trouvé le corps de l’acteur s’exprime pour la première fois.

Les randonneurs qui ont trouvé Sands ont rappelé l’expérience « surréaliste » dans une interview avec le Los Angeles Times. Sands a été porté disparu pour la première fois par sa femme le 13 janvier après qu’il ne soit pas revenu d’une randonnée dans les montagnes de San Gabriel, qui se trouvent à environ une heure de Los Angeles.

Le groupe de randonneurs a été troublé de constater que Sands portait toutes les couleurs sombres au moment de sa disparition, sans éclair orange, rouge ou jaune sur ses vêtements. « Il était habillé comme un ninja », a déclaré un randonneur au point de vente.

Sands ne semblait pas non plus avoir de casque ou de piolet, selon le groupe. L’acteur portait des Microspikes, qui sont généralement utilisés pour les sentiers enneigés qui ne sont pas raides. Cependant, le mont Baldy est l’une des montagnes les plus meurtrières des États-Unis

« J’ai été un peu choqué de voir les Microspikes », a déclaré Bill Dwyer au Times. « Ils n’étaient tout simplement pas les bons outils pour le travail à accomplir. »

Sands avait un téléphone portable à proximité, mais il est probable qu’il n’ait pas de réception.

La cause du décès de l’acteur figurait sur son certificat de décès comme « indéterminée », a précédemment confirmé Fox News Digital. Le département du shérif de San Bernardino a formellement identifié Sands le 27 juin après que des randonneurs ont trouvé sa dépouille sur le mont Baldy dans le Goode Canyon.

La cause « indéterminée » du décès est « courante lorsqu’il s’agit de cas de ce type », a expliqué le département du shérif à Fox News Digital.

Les autorités ont recherché Sands, qui a été décrit comme un randonneur avancé, par voie terrestre, hélicoptère et drones dans les premières semaines après sa disparition. Cependant, vers la fin de février et en mars, une série de puissants tempêtes ont frappé les montagnes de San Bernardino. Juste avant l’atterrissage, le National Weather Service a émis son tout premier avertissement de blizzard pour la région.

À la fin de l’événement météorologique rare, les communautés montagnardes voisines étaient couvertes de près de 10 pieds de neige. Les routes ont été fermées, les habitants sont restés sans électricité pendant des jours et les shérifs ont signalé 13 décès faisant l’objet d’une enquête, mais ont jugé qu’une seule personne était décédée en tant que « corrélation directe avec la météo ».

Les autorités ont repris la recherche de Sands en juin, mais de nombreuses parties de la montagne restaient « inaccessibles en raison des conditions alpines extrêmes », selon la police.

Le groupe de randonneurs qui a trouvé les restes a noté au Times que les chances de survie de Sands auraient pu être augmentées s’il avait eu un meilleur équipement.

« Pouvez-vous imaginer le désespoir, l’isolement ? l’organisateur du groupe a déclaré au point de vente, avant de noter que Sands a probablement entendu les hélicoptères et savait que des gens le cherchaient, mais n’a pas pu signaler en raison de la mauvaise réception sur la montagne. « J’ai encore des cauchemars à ce sujet. »

Sands était connu pour ses rôles dans « The Killing Fields », « A Room With a View », « Leaving Las Vegas » et « Warlock ». Il est également apparu dans des films tels que « Océan 13 », « La fille au tatouage de dragon », « Arachnophobie », « Boxing Helena » et « Médaillon ».

