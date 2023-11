Les Rams s’approvisionnent, s’approvisionnent en baisse : l’offensive de Sean McVay est responsable de la perte

Les Rams de Los Angeles ont été confrontés à la réalité dimanche en perdant contre le Packers de Green Bay, 20-3. Certaines performances donnaient de l’espoir pour l’avenir, tandis que d’autres laissaient beaucoup à désirer. Faisons le plein, réduisons le stock !







Stock en baisse : attaque des Rams

La défaite de dimanche ne reposait pas entièrement sur McVay. Cependant, il a pris certaines décisions qui ont conduit directement à la défaite des Rams. Pour commencer, il y a la décision de lancer Brett Rypien et de ne pas avoir de meilleur plan de sauvegarde au poste de quart-arrière. Rypien limite ce que l’offensive est capable de faire. Cela dit, Rypien est aussi un gars que McVay a presque certainement eu son mot à dire.

Mis à part Rypien, la décision de McVay de dégager depuis la ligne des 36 verges était étrange. C’était un panier plus long, mais un botté de dégagement dans cette situation était étrange. Plus tard, il a eu un quatrième et un 5 qui était clairement une situation de départ vers la même zone des buts. Il a choisi de lancer un panier qui a été raté. L’offensive des Rams a terminé avec une EPA par jeu de -0,4, ce qui la classe 24e sur 26 équipes.

Faites le plein : EDGE Byron Young

Young continue d’être un point positif pour les Rams. Au début du match, Young a joué dans le champ arrière sur AJ Dillon pour arrêter les Packers au troisième essai. Alors que Green Bay s’y est lancé, une pénalité pré-snap les a forcés à dégager.

La recrue de troisième ronde des Rams a terminé avec deux sacs, ce qui a marqué son premier match multi-sacks de sa carrière. Los Angeles en a trouvé un bon avec Young. S’ils peuvent le jumeler à un passeur d’élite de l’autre côté, cela ne lui profitera que la deuxième année.

Stock en baisse : les porteurs de ballon des Rams

Il est juste de dire que les Packers n’ont pas respecté le jeu de passes des Rams, ce qui les a poussés davantage à arrêter la course. Cependant, Henderson n’en a affronté que huit ou plus dans la surface sur 10 pour cent de ses courses.

Au cours d’une semaine où les Rams avaient besoin du jeu de course pour fonctionner, Darrell Henderson a réalisé une moyenne de -4,22 verges au sol par rapport aux attentes par tentative. C’était la pire de la NFL au cours de la semaine 9 et la pire note pour un porteur de ballon en une seule semaine cette saison, de près d’un mètre complet. C’est des semaines consécutives où Hendo s’est classé parmi les 3 derniers de RYOE. Freeman était moyen, mais Henderson a eu un impact négatif sur l’offensive dans le jeu de course.

Faire le plein : S Quentin Lake

Les Rams étaient privés d’Ernest Jones dimanche, ce qui a propulsé Quentin Lake dans un rôle plus important en tant que secondeur « d’argent » dans la défense. Pour l’essentiel, il a bien joué. Lake a réalisé un record de 43 clichés et cinq plaqués.

Il sera intéressant de voir si les Rams continuent d’utiliser Lake. La semaine dernière, McVay semblait indiquer qu’il bénéficierait de plus de temps de jeu. L’impact de Lake s’est fait particulièrement sentir dans le jeu de course.

Stock en baisse : TE Tyler Higbee

Higbee a connu une saison 2023 difficile après avoir signé une prolongation de contrat. Les drops ont été un problème et il en a eu un contre les Packers. Cependant, il a également complètement respiré un « bloc wham » qui a conduit Darrell Henderson à se faire plaquer dans le champ arrière.

Higbee n’a pas été assez bon et en tant que vétéran de l’équipe, ils ont besoin de lui pour s’améliorer. L’ailier rapproché des Rams pourrait être échangeable cette intersaison. Compte tenu du statut de la place TE2 sur la liste, les Rams ont vraiment besoin de Higbee pour commencer à jouer à la hauteur de ses capacités.

En savoir plus