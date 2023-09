Les Rams placent Cooper Kupp dans la réserve des blessés ; WR éliminé au moins quatre matchs

Les Rams de Los Angeles aurait a placé le receveur vedette Cooper Kupp dans la réserve des blessés samedi alors que le joueur de 30 ans continue de souffrir d’une blessure persistante aux ischio-jambiers. Kupp ratera les quatre premières semaines de la saison 2023, y compris le match d’ouverture de la saison des Rams dimanche contre les Seahawks de Seattle.

L’entraîneur-chef Sean McVay a déclaré jeudi que les Rams envisageaient de placer Kupp sur la liste des blessés après avoir annoncé qu’il serait absent pour le match de dimanche.

« (Kupp) veut être sur le terrain avec ses coéquipiers, et il y met tellement », a déclaré McVay. « C’est tellement malheureux. C’est frustrant. »

Kupp s’est rendu au Minnesota ce week-end pour consulter un spécialiste au sujet de sa blessure, qui ne répond généralement pas aux traitements. McVay a exclu son meilleur receveur pour la semaine 1 à Seattle après l’avoir rencontré mercredi matin. Il a été blessé pour la première fois le 1er août, au cours de la première semaine du camp d’entraînement des Rams.

« Vraiment pas beaucoup plus d’informations », a déclaré McVay. « Je m’occupe juste de quelques problèmes de tissus mous, j’essaie juste de lui faire revenir à la normale. Quand cela finira par se produire, nous le récupérerons, mais en attendant, il ne jouera pas pour nous. »

Kupp a raté les huit derniers matchs de la saison dernière en raison d’une blessure à la cheville après avoir accumulé 75 attrapés pour 812 verges au cours des neuf premiers matchs. Il a connu l’une des saisons offensives les plus prolifiques de l’histoire de la NFL en 2021, remportant la triple couronne de réception avant de mener les Rams à leur victoire au Super Bowl contre Cincinnati, pour laquelle il a remporté le titre de MVP du Super Bowl. Il a été nommé joueur offensif de l’année AP NFL.

La blessure de Kupp prive le quart-arrière des Rams Matthew Stafford de son meneur de jeu préféré dans une attaque qui a connu des difficultés la saison dernière en raison des blessures de la plupart de ses meilleurs contributeurs, dont Stafford et Kupp.

« Je sais qu’il va faire tout ce qu’il peut pour être aussi bon que possible, aussi vite que possible », a déclaré Stafford. « Il est le meilleur professionnel que je connaisse lorsqu’il s’agit de prendre soin de son corps et d’essayer de se remettre en forme, donc je sais que c’est décevant pour lui de ne pas être là. »

Stafford a joué malgré des blessures et a à peine participé au camp d’entraînement l’année dernière avant d’être également arrêté vers la mi-saison, mais le quart-arrière vétéran est en bonne santé et travaille avec les autres receveurs de Los Angeles cette année. Ses principales cibles en l’absence de Kupp seront probablement Van Jefferson, le nouveau venu Demarcus Robinson, Tutu Atwell et la recrue Puka Nacua.

Le remplaçant de Stafford, le QB recrue et ex-star géorgienne Stetson Bennett, manquera également le match de dimanche à Seattle en raison d’une blessure à l’épaule.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Rams de Los Angeles Cooper Kupp