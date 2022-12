Les Rams de Los Angeles réclament le quart-arrière de la NFL Baker Mayfield sans dérogation | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière Baker Mayfield a eu une autre chance dans la NFL, cette fois par les LA Rams

L’ancien choix de repêchage n ° 1 Baker Mayfield a une autre chance de sauver sa carrière, cette fois avec les champions en titre du Super Bowl LA Rams.

Les Rams ont réclamé Mayfield au ballottage mardi, un jour après que les Panthers de la Caroline ont rompu les liens avec le quart-arrière assiégé après seulement cinq mois.

Les Rams (3-9) ont perdu leur sixième match consécutif dimanche contre les Seahawks de Seattle, avec John Wolford partant sous le centre. Matthew Stafford, qui avait reçu un diagnostic de commotion cérébrale et de blessure au cou quelques semaines auparavant, s’est révélé après le match avoir une contusion vertébrale qui a probablement mis fin à sa saison.

Les Rams avaient Wolford et Bryce Perkins comme autres quarts sur leur liste, bien que Wolford souffre d’une blessure au cou et ait été répertorié comme n’ayant pas participé au rapport d’entraînement estimé de lundi.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Bien que leurs chances de faire une course tardive pour une place de joker soient proches de zéro, les Rams ont réclamé Mayfield, 27 ans, pour la dernière ligne droite et ont hérité des 1,35 million de dollars restants sur son contrat.

La décision des Rams a également potentiellement empêché un rival de la NFC West dans le besoin, les 49ers de San Francisco, leader de la division, de pouvoir réclamer Mayfield parce que les Rams étaient en avance sur les 49ers dans l’ordre de renonciation.

Les 49ers ont perdu les quarts Trey Lance et Jimmy Garoppolo à la suite de blessures – bien que des informations soient parues mardi selon lesquelles Garoppolo n’aura pas besoin d’une opération au pied comme prévu à l’origine et pourrait être de retour pour les séries éliminatoires.

ESPN a rapporté que les 49ers n’avaient pas déposé de réclamation pour Mayfield. Mayfield a commencé six des sept matchs qu’il a disputés cette saison, complétant 57,8% de ses passes pour 1 313 verges et six touchés contre six interceptions.

Il en était à sa première saison en Caroline, qui l’a acquis des Browns de Cleveland en juillet pour un choix conditionnel de cinquième tour en 2024. Le choix restera un cinquième tour puisque Mayfield n’a pas joué 70% des clichés de l’équipe au QB.

Les Panthers de la Caroline ont libéré Mayfield de leur équipe lundi

Les Panthers ont payé 5 millions de dollars de l’option de cinquième année de Mayfield tandis que les Browns ont payé environ 10,5 millions de dollars. Mayfield a accepté de réduire les 3 millions de dollars restants de son salaire de cinquième année pour faciliter le commerce.

Mayfield a une fiche de 30-35 en tant que QB partant en 65 départs en tant que quart-arrière de la NFL depuis qu’il a été sélectionné n ° 1 par les Browns en 2018. Il a été lancé pour 98 touchés et 62 interceptions pour sa carrière.

ESPN a rapporté que Mayfield est en route pour Los Angeles et pourrait jouer dès jeudi, lorsque les Rams visiteront les Raiders de Las Vegas.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !