Les Rams de Los Angeles perdent le RB de départ face à Achille déchiré

Les perspectives offensives des Rams de Los Angeles ont subi un coup dur quelques jours seulement avant le camp d’entraînement.

Le porteur de ballon Cam Akers a subi une déchirure au tendon d’Achille lors de l’entraînement et devrait manquer toute la saison 2021, a rapporté Tom Pelissero de NFL Media.

Bien qu’il ait servi dans le cadre d’une rotation à trois avec Darrell Henderson et Malcolm Brown, Akers a mené les Rams avec 625 verges au sol lors de sa campagne recrue en tant que choix de deuxième ronde dans l’État de Floride.

En 2021, cependant, il devait assumer le rôle principal dans le champ arrière et assumer une charge de travail accrue dans le jeu de passes.

« Vous pouvez voir qu’il a toujours eu une confiance réelle et authentique, mais alors qu’il devient de plus en plus à l’aise avec les différentes façons dont nous avons pu l’utiliser, je pense qu’il peut prendre vie dans le jeu de passes », l’entraîneur des Rams Sean McVay a déclaré lors d’une conférence de presse en février. « Je pense qu’il peut continuer à jouer à un niveau élevé. Vraiment, je pense qu’il est un arrière à tous les coups. Je pense que c’est un joueur spécial. »

Henderson est maintenant sur le point de prendre la relève en tant que demi offensif des Rams.

Les vétérans des Rams doivent se présenter au camp d’entraînement le 27 juillet.

Suivez Michael Middlehurst-Schwartz sur Twitter @MikeMSchwartz.