Les Rams de Los Angeles @ les Buccaneers de Tampa Bay font la une des actions de la neuvième semaine de la NFL en direct sur Sky Sports | Nouvelles de la NFL

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay accueillent les Rams de Los Angeles en direct sur Sky Sports au cours de la neuvième semaine

Les champions en titre du Super Bowl sont à nouveau en action en direct sur Sky Sports ce dimanche, les Rams de Los Angeles se rendant à Tampa Bay pour affronter les Buccaneers de Tom Brady – dans ce qui semble être un match incontournable pour les deux équipes.

Les matchs de la semaine neuf qui seront diffusés en direct sur Sky Sports NFL ont été annoncés, avec le match entre le Béliers (3-4) et le Boucaniers (3-5) une répétition d’un affrontement en séries éliminatoires de division, que les Rams ont remporté 30-27 en route pour soulever le trophée Vince Lombardi.

NFL Week Nine en direct sur Sky Sports Football du jeudi soir Eagles de Philadelphie @ Texans de Houston Vendredi, 00h15, Sky Sports NFL & Main Event Double tête de la NFL dimanche Dolphins de Miami @ Bears de Chicago Dimanche, 18h, Sky Sports NFL Rams de Los Angeles @ Buccaneers de Tampa Bay Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL Zone rouge de la NFL Semaine 9 Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Titans du Tennessee @ Chiefs de Kansas City Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir Ravens de Baltimore @ Saints de la Nouvelle-Orléans Mardi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event

Les Buccaneers eux-mêmes ont remporté le Super Bowl après la saison 2020, mais eux et les Rams ont eu des difficultés au cours des huit premières semaines de cette campagne et leurs ambitions en séries éliminatoires sont en jeu alors que la paire s’affronte en Floride. L’action se déroule en direct sur Sky Sports NFL à partir de 21h25, dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur certaines des plus grosses gaffes de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay cette saison Un regard sur certaines des plus grosses gaffes de Tom Brady et de l’attaque des Buccaneers de Tampa Bay cette saison

Avant de partir pour Tampa, nous voyons le Dauphins de Miami (5-3) et leur attaque explosive se rendent au Ours de Chicago (3-5), qui alignera le receveur éloigné Chase Claypool pour la première fois après son départ des Steelers de Pittsburgh avant la date limite des échanges. Celui-ci démarre à 18h.

Chase Claypool a été échangé des Steelers de Pittsburgh aux Bears de Chicago avant la date limite de mardi

Et pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec Patrick Mahomes et le Chefs de Kansas City (5-2), accueillant le Titans du Tennessee (5-2), qui surfe sur une séquence de cinq victoires consécutives – le coup d’envoi est donné à 1 h 20, tôt lundi matin.

NFL en direct Vivre de

Ailleurs, l’action de la semaine neuf commence avec le tarif traditionnel du jeudi soir alors que la seule équipe invaincue de la NFL, le Aigles de Philadelphie (7-0), voyage au Texans de Houston (1-5-1) – regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 le vendredi matin.

Puis, lundi soir, la neuvième semaine se termine avec le Saints de la Nouvelle-Orléans (3-5) hébergeant Lamar Jackson et le Corbeaux de Baltimore (5-3). Regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, mardi.

