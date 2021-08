Les Rams de Los Angeles comptent sur des sacs au-delà d’Aaron Donald et Leonard Floyd en 2021 | Nouvelles de la NFL

Qui va intervenir et soutenir Aaron Donald ? (Photo AP/Kelvin Kuo)

Vous ne pouvez jamais avoir assez de passeurs capables dans la NFL.

Bien sûr, les Rams de Los Angeles ont le joueur de ligne défensive intérieur le plus perturbateur du jeu en Aaron Donald et le secondeur extérieur Leonard Floyd, qui a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 64 millions de dollars après avoir obtenu 10,5 sacs lors de sa première saison avec l’équipe, pour obtenir après le quaterback. Mais trouver des pièces complémentaires autour d’eux est une priorité pendant le camp d’entraînement.

« Si nous pouvons sortir et faire ces jeux mémorables, ces jeux qui font une différence dans le jeu pour nous aider à gagner des matchs de football, c’est tout ce pour quoi je suis ici et tout ce qui m’importe », a déclaré le nouveau coordinateur défensif Raheem Morris.

Leonard Floyd a eu une année de carrière en 2020 (AP)

Alors que Donald et Floyd ne s’étaient pas entraînés mercredi pour se reposer, les Rams étaient toujours en mesure de générer de la pression de la part du plaqueur défensif Sebastian Joseph-Day et des secondeurs extérieurs Justin Hollins et Obo Okoronkwo.

C’est ce que l’entraîneur Sean McVay avait espéré voir en l’absence des deux défenseurs hors du commun.

« Sebastian Joseph-Day, quand Aaron n’est pas là-bas, élevons votre niveau de jeu. Quand Leonard Floyd n’est pas là-bas, Justin Hollins, élevons votre niveau de jeu », a déclaré McVay. « C’est vraiment juste une autre opportunité pour certains de ces autres gars qui sont des membres clés de s’intensifier lorsque certains de ces dirigeants sont absents. »

C’était également un signe de bienvenue pour une équipe qui a perdu ses troisième, quatrième et cinquième principaux producteurs de sacs de la saison dernière, remportant avec eux 14,5 éliminations combinées de quart-arrière.

Morgan Fox, qui a eu six sacs principalement en tant que spécialiste de la ruée vers les bords dans des situations de passes évidentes, a signé avec Carolina en tant qu’agent libre.

Michael Brockers, une présence de longue date sur la ligne défensive qui a eu cinq sacs, a été échangé à Détroit pour aider les Rams à passer sous le plafond salarial. Samson Ebukam, qui avait 4,5 sacs en tant que secondeur extérieur partant face à Floyd, a signé avec San Francisco en tant qu’agent libre.

Le plaqueur défensif des Rams de Los Angeles Sebastian Joseph-Day. (Photo AP/Kyusung Gong)

Mais si Joseph-Day, Hollins et Okoronkwo peuvent reporter leurs premiers efforts de camp dans la saison régulière, cela réglerait apparemment tous ces départs.

Hollins a la première chance de remplacer Ebukam. Il avait 28 plaqués et trois sacs la saison dernière après avoir été réclamé au ballottage de Denver en septembre dernier, et McVay a identifié Hollins avant le camp d’entraînement comme quelqu’un qu’il était ravi de voir après avoir eu une intersaison avec les Rams.

« Je pense que Justin Hollins est un gars qui a très bien utilisé tout ce qu’il a fait l’année dernière et il a vraiment continué à se construire et à grandir », a déclaré McVay.

Okoronkwo a montré qu’il pouvait précipiter le passeur à Oklahoma et qu’il pourrait jouer le rôle de spécialiste de Fox lors de sa quatrième saison.

Mais le développement le plus intrigant serait de voir Joseph-Day capable de générer une pression constante. Un choix de sixième ronde en 2018 sur Rutgers, il a été utilisé comme bourreau de course lors de ses deux premières saisons avec les Rams.

Aaron Donald et Obo Okoronkwo font pression sur le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Cam Newton. (Keith Birmingham/The Orange County Register via AP)

Joseph-Day était déterminé à devenir un joueur plus complet, il a donc fait le travail nécessaire pour développer des mouvements de précipitation.

« Étudier le jeu, étudier les autres joueurs et les trucs de l’intersaison », a déclaré Joseph-Day. « Beaucoup d’heures. Je n’essayais pas de me vanter, mais c’était beaucoup d’heures, beaucoup d’heures. »

Avec Donald tirant généralement des équipes doubles dans le plan de protection des adversaires, cela crée des opportunités en tête-à-tête pour quiconque s’aligne à côté de lui. Brockers a été l’un de ceux qui en ont profité, totalisant 13,5 sacs lors de ses quatre dernières saisons avec les Rams.

Joseph-Day pourrait faire de même s’il a maintenant les compétences nécessaires pour tirer parti de ces affrontements favorables, et Donald a été impressionné par les premiers résultats.

« Il continue de s’améliorer de plus en plus », a déclaré Donald. « C’est un gars costaud, un gars fort qui peut tout faire. Il devient de plus en plus confiant et plus vous êtes confiant, c’est un gars difficile à essayer de bloquer. »

