Les rameurs de Vernon décrochent quatre places sur le podium à l’événement Island

Dans une régate de début de saison où plus de 400 équipages étaient inscrits, quatre bateaux podium avaient des rameurs de Vernon.

La saison d’aviron en Colombie-Britannique est bien entamée, malgré des conditions encore glaciales à Swan Lake à Vernon. Le week-end dernier, à Victoria, des équipages participaient à la régate Elk Lake Spring.

La régate a été un succès tant pour les rameurs actifs du club Vernon Rowing and Dragon Boat (VRDBC) que pour ses diplômés. Dans l’équipe féminine d’aviron de l’Université de Victoria, il y a actuellement quatre diplômées du VRDBC qui ont commencé le sport à Vernon.

Natalia Ariano (UVIC) a franchi la ligne d’arrivée en premier dans la course Novice Eight. Jonas Masys (VRDBC) a été le plus rapide parmi les skiffs masculins U17, ramant dans des eaux extrêmement agitées où chaque vague déferlait sur le plat-bord. Elena Masyte (UVIC), avec sa partenaire Marijn Butterfield, a terminé deuxième de la course de couple féminine U19. Masyte et une autre diplômée du VRDBC, Annika Van Vliet (toutes deux de l’UVIC), ont terminé troisièmes de la course Women’s Novice Eight.

Danica Ariano (UVIC) a terminé quatrième dans la course du couple ouvert féminin, tandis que Christa Akins (VCRC) a montré une performance impressionnante en simple para féminin.

Tous ces athlètes ont commencé leur carrière d’aviron à Swan Lake, avec VRDBC, sans aucune expérience préalable en aviron.

VRDBC débutera la saison 2023 en mai et accepte déjà les inscriptions pour les programmes à venir sur vrdbc.com. L’aviron est un sport à faible impact et à faible risque de blessure. À Vernon, il offre une combinaison inégalée d’abordabilité et d’opportunités, et est particulièrement accueillant pour les retardataires.

Depuis 1997, Vernon Rowing and Dragon Boat Club est une plaque tournante pour les rameurs et les pagayeurs sur Swan Lake. Il s’efforce constamment d’offrir à la communauté locale des opportunités abordables de pratiquer une activité physique et d’améliorer son bien-être physique et mental.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Aviron