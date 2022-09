Les rames du métro de New York reçoivent des caméras de sécurité

NEW YORK, NY (AP) – Des caméras de sécurité, qui sont déjà omniprésentes dans les rues de New York, seront bientôt installées dans toutes les près de 6 400 voitures de métro de la ville alors que les autorités s’efforcent de rétablir la confiance des usagers dans la sécurité du système.

La Metropolitan Transportation Authority prévoit d’installer deux caméras dans chaque wagon dans le cadre d’un projet qui devrait prendre trois ans, a déclaré mardi la gouverneure Kathy Hochul en annonçant l’effort dans une gare de triage du Queens.

« Vous pensez que Big Brother vous surveille dans le métro ? Vous avez absolument raison », a déclaré Hochul, un démocrate. “C’est notre intention – faire passer le message que nous allons avoir une surveillance des activités dans les rames de métro et cela va donner aux gens une grande tranquillité d’esprit.”

Anticipant d’éventuels problèmes de confidentialité ou de libertés civiles, Hochul a déclaré: “Si cela vous préoccupe, la meilleure réponse est de ne commettre aucun crime dans le métro.”

Le système de métro de New York compte déjà plus de 10 000 caméras de sécurité existantes dans ses 472 stations qui ont joué un rôle dans la résolution de crimes majeurs, bien que le système ne fonctionne pas parfaitement.

Les images des caméras de sécurité ont été cruciales pour aider les enquêteurs à identifier un suspect après qu’un homme a tiré sur 10 personnes dans une rame de métro à Brooklyn en avril, mais le système du MTA n’a pas réussi à enregistrer les images des caméras sur la plate-forme où le tireur présumé s’est échappé d’une fumée. train rempli.

Comme la plupart des caméras de sécurité que l’on trouve maintenant dans toute la ville de New York, celles installées dans les voitures de métro ne seront pas surveillées en direct. Mais Hochul a déclaré qu’ils seraient toujours utiles comme moyen de dissuasion, car les gens sauront qu’ils sont enregistrés et que les images pourraient être utiles aux enquêteurs qui tentent de résoudre des crimes.

Même maintenant, la police utilise régulièrement des images de caméras privées montées sur des bâtiments pour documenter les mouvements d’un suspect après un crime – bien qu’elles perdent souvent la piste si quelqu’un monte dans un train.

Le MTA a reçu environ 5,5 millions de dollars de financement étatique et fédéral pour acheter et installer les caméras. Environ 200 caméras seront installées chaque mois, le projet se terminant en 2025.

Avant la pandémie de COVID-19, le système de métro de New York avait largement ébranlé sa réputation des années 1980 comme étant sale et en proie à la criminalité, bien que les plaintes concernant la surpopulation et la fiabilité aient persisté. Mais après que la pandémie ait vidé le système de coureurs, de nombreux New-Yorkais ont recommencé à se sentir en danger sous terre.

Dans une enquête MTA auprès des passagers publiée cette semaine, près de 70% ont déclaré qu’il y avait trop peu de policiers dans le métro; à peine plus de 50 % déclarent se sentir en sécurité ou très en sécurité dans les gares et dans les trains.

L’adversaire républicain de Hochul dans la course au poste de gouverneur, le représentant américain Lee Zeldin, l’a agressée pendant sa campagne d’être trop indulgent envers le crime.

L’achalandage du système de métro reste en baisse par rapport à son pic pré-pandémique, mais les passagers sont revenus en plus grand nombre récemment, certains jours dépassant plus de 70 % du volume avant que le COVID-19 ne frappe.

Jusqu’à présent cette année, le nombre de crimes signalés dans les transports en commun dans la ville est en moyenne légèrement inférieur aux niveaux d’avant la pandémie.

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter.

Maysoon Khan, L’Associated Press