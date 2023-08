Les râleurs de gauche veulent que je change le nom de mon pub – leur lettre était si arrogante que j’ai pensé que c’était une farce

Un propriétaire FURIOUS a riposté après que des râleurs « de gauche » aient exigé qu’il change le nom de son pub.

Mike Newton est propriétaire du boozer de Stoke-on-Trent qui a essuyé des tirs – mais insiste sur le fait qu’il ne reculera pas.

Mike est catégorique, il ne changera pas le nom de son pub Crédit : BPM

Lorsque l’homme d’affaires a acheté le lieu, à Longton, il était à l’origine connu sous le nom de pub Sea Lion.

Mais, après l’avoir repris, il l’a changé pour The Old Bulldog – du nom de son adorable petit chien Atticus.

Maintenant, il fait face à des réactions négatives de la part de Peta, une organisation caritative pour les animaux, à cause des problèmes respiratoires dont souffrent les Bulldogs.

Mike a déclaré: « Je pense qu’il est très important que, même si nous comprenons tous la nécessité d’assurer le bien-être des animaux, nos symboles nationaux ne soient pas attaqués.

« Je pense aussi que l’écrasante majorité des bouledogues et des races à face plate sont des chiens heureux et en bonne santé et tant que leurs propriétaires s’occupent d’eux, les nourrissent avec le bon régime et leur font faire de l’exercice, il n’y a absolument aucune raison pour qu’il y ait une interdiction. sur eux.

« Le vrai sous-texte n’est pas tant le bien-être animal – c’est plus une gauchiste d’extrême gauche. »

Le propriétaire furieux a expliqué que The Old Bulldog est une partie importante de la communauté et que son équipe a créé de nombreux emplois.

Il a également fièrement affirmé avoir réinvesti 25 000 £ dans la région.

« Nous avons décidé de changer de nom. Les filles ont un bouledogue et j’ai Atticus. Nous avons pensé que The Old Bulldog serait un bon nom », a-t-il ajouté.

« Nous nous sommes sentis un peu insultés lorsque nous avons reçu cette lettre très condescendante de l’organisme de bienfaisance qui représente le pire du wokisme, nous expliquant comment gérer notre entreprise.

« Il a été déjà assez difficile de gagner de l’argent dans le commerce des pubs ces dernières années. »

Mike pensait en fait que la lettre de Peta était tellement ridicule qu’elle devait être une « farce ».

Le propriétaire du pub a déclaré: « Mais ensuite, cela s’est avéré mortellement sérieux. Je ne pense pas que les grandes organisations caritatives devraient interférer avec les petites entreprises.

« Et je ne pense pas non plus que des personnes éveillées devraient attaquer nos symboles nationaux.

« Je pense que dans les Potteries et le Staffordshire en général, nous n’aimons pas qu’on nous dise quoi faire et nous aimons afficher un peu d’esprit de bouledogue quand quelqu’un arrive et dit: » C’est comme ça que vous devez le faire « . »

Dans la lettre choquante, un porte-parole de Peta a décrit les problèmes anatomiques avec lesquels les Bulldogs sont élevés.

« C’est la principale cause de décès chez les bouledogues. J’espère que vous conviendrez que l’élevage de chiens avec des caractéristiques non naturelles qui causent de graves problèmes de santé est cruel », a écrit le porte-parole.

« C’est pourquoi des restrictions ont été imposées à l’élevage de races souffrant de troubles respiratoires en Norvège et aux Pays-Bas et pourquoi de nombreux autres pays cherchent à emboîter le pas. »

L’organisme de bienfaisance a même proposé de payer pour un nouveau panneau et d’aider à créer un « adorable design axé sur le chien ».

Cela survient alors que d’autres pubs à travers le Royaume-Uni ont été appelés à changer de nom.

Le géant des pubs, Greene King, est sur le point de prendre de l’avance avec des plans pour renommer un nom de pub écossais au milieu d’une ligne de racisme.

Et, le pub historique « The Black Boy » dans le Kent, changera de nom après 404 ans par crainte de rebuter les clients.