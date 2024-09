Les raisons pour lesquelles le prince Harry part en solo aux États-Unis sont révélées : Insider

Les véritables raisons pour lesquelles le prince Harry se lance dans davantage d’aventures en solo loin de son manoir de Montecito viennent d’être révélées.

La nouvelle de tout cela a été révélée par une source interne bien placée dans le cercle social du couple.

Selon leurs conclusions, lors d’un entretien avec Bonjour! Il a été révélé que « Harry et Meghan ont toujours poursuivi des projets solo en lien avec leurs intérêts individuels, mais restent profondément engagés dans leurs efforts conjoints via Archewell. »

« Ensemble, ils ont des projets passionnants en préparation, tous faisant avancer leur mission commune pour un impact mondial positif. »

Pour ceux qui ne le savent pas, cette mise à jour est intervenue peu de temps après que le duo a commencé à prendre de plus en plus d’engagements séparément, comme l’événement du prince Harry pour Travalyst, le réseau des parents de la Fondation Archewell, The Halo Trust, la Clinton Global Initiative et Sentebale.

Les nouvelles aventures du couple coïncident également avec le prochain voyage du duc au Royaume-Uni, pour lequel il s’appuie sur d’anciens collaborateurs et de vieux amis pour tenter de « réhabiliter » son image.