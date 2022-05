Les raisons pour lesquelles Jason Kenney pourrait survivre à son examen du leadership

Sur le papier, il n’a aucune chance.

Mercredi prochain, les Albertains apprendront si le premier ministre a survécu à un vote postal à la direction des membres de son Parti conservateur uni.

Pendant plus de deux ans, Kenney a été le premier ministre le plus impopulaire au Canada face à la pandémie. Il a fait face à des mini-révoltes au sein de son propre caucus du gouvernement UCP à cause de son style de leadership autocratique et a expulsé l’année dernière deux députés très déloyaux. Brian Jean, ancien chef du Wildrose Party de l’Alberta, a remporté une élection partielle en mars en tant que candidat de l’UCP sur une promesse électorale de faire tomber Kenney. Six membres du caucus du gouvernement ont publiquement exigé la démission du premier ministre.

Non seulement cela, mais l’opposition du NPD a régulièrement mené l’UCP dans les sondages d’opinion publique et, en 2021, a dépassé l’UCP de 6,2 à 3,8 millions de dollars.

En ce qui concerne cet examen du leadership, Kenney devrait être grillé.

Dans n’importe quelle autre province, il serait réduit au charbon de bois.

Mais dans le monde farfelu de la politique albertaine, le résultat le plus surprenant du vote à la direction de l’UCP ne serait pas si Kenney gagnait, mais si Kenney perdait.

Le bavardage spéculatif dans les couloirs de l’Assemblée législative de l’Alberta est que Kenney survivra avec quelque part entre 50 et 60 pour cent des votes postés par les membres du parti au cours du mois dernier. Kenney dit qu’il est confiant dans la victoire et répète à plusieurs reprises qu’il s’attend à ce que la rogne interne s’arrête et que tous les membres de son caucus se rangent derrière lui. La semaine prochaine, littéralement à la veille de la publication du décompte des voix, Kenney sera à Washington, DC, s’adressant au Comité sénatorial américain sur l’énergie et les ressources naturelles.

Tout cela pourrait être la bravade d’un homme condamné, en particulier d’un homme aussi habile à l’autopromotion et à la pompe que Kenney, mais l’appareil politique albertain ne se prépare pas à une course à la direction en supposant que Kenney sera expulsé.

On ne parle pas de campagnes à la direction qui attendent dans les coulisses.

Alors que Kenney parle avec plus d’assurance de son avenir, ses détracteurs au sein du parti sont de plus en plus méfiants, à l’exception de Jean, qui insiste sur le fait qu’il n’y a absolument aucun moyen pour Kenney de remporter un vote équitable. Le raisonnement de Jean et d’autres observateurs anti-Kenney est basé sur des chiffres. En termes simples, bon nombre des près de 60 000 membres de l’UCP vivent dans des circonscriptions en dehors d’Edmonton et de Calgary, des zones remplies de colère et d’amertume envers Kenney face à ce que les UCP les plus conservateurs considèrent comme l’approche autoritaire de Kenney face aux restrictions en cas de pandémie. Ce sont les Albertains qui, entre autres, ont soutenu les manifestations anti-mandat des camionneurs cette année, notamment le blocus du passage frontalier de Coutts.

Ce sont les personnes qui ont commencé à s’inscrire en masse en tant que membres de l’UCP au printemps pour voter contre Kenney lors d’un examen de la direction initialement prévu pour un vote en personne dans la ville de Red Deer, dans le centre de l’Alberta, le 9 avril. l’exécutif a annulé ce vote à la dernière minute et est passé à un processus de vote par correspondance d’un mois qui a donné à Kenney plus de temps pour plaider sa cause auprès des membres de l’UCP à travers l’Alberta, dont beaucoup appellent les «conservateurs traditionnels», et non les «fous» il prétendait venir « reprendre l’asile » le 9 avril.

Ainsi, Kenney a passé le mois dernier à faire campagne pour sa vie politique en organisant une succession interminable de conférences de presse de bonnes nouvelles pour se promouvoir et promouvoir son leadership, tout en niant qu’il se promouvait lui-même et son leadership.

Voici comment Kenney pourrait bien remporter un vote à la direction malgré les probabilités :

D’abord, il a bâti le Parti conservateur uni. En 2017, Kenney a convaincu les membres des anciens partis progressistes-conservateurs et Wildrose de s’unir pour former l’UCP et de l’élire comme son premier chef. En tant que politicien chevronné avec 20 ans d’expérience, dont une partie importante sur la scène fédérale sous la tutelle de Stephen Harper, Kenney a une prise ferme sur tous les leviers du pouvoir et une mainmise sur la plupart des membres de son caucus, dont il recrutés pour les élections provinciales de 2019. La majorité de l’opposition de Kenney vient d’anciens députés de Wildrose qui sont une minorité dans un caucus néophyte qui ne pourrait pas organiser une mutinerie dans une baignoire, même s’ils le voulaient.

Deuxièmement, Kenney a présenté le vote à la direction non pas comme un examen de sa propre capitainerie profondément défectueuse, mais comme un vote par procuration contre la chef du NPD, Rachel Notley. Kenney dit qu’un vote contre lui plongerait le parti dans une longue course à la direction qui divise alors qu’une élection provinciale se profile à l’horizon (29 mai 2023) et se traduirait par une victoire du NPD. Compte tenu de la performance du NPD au cours des deux dernières années, cet argument tient une quantité surprenante d’eau. Bien sûr, certains sondages d’opinion ont indiqué que l’UCP s’en tirerait mieux avec n’importe qui d’autre que Kenney comme chef.

Troisièmement, l’économie s’améliore. Le rebond du prix du pétrole injecte des milliards de dollars dans le Trésor albertain, permettant à Kenney d’équilibrer le budget provincial cette année avec toutes sortes de promesses optimistes pour l’avenir. Peu importe que les prix mondiaux du pétrole – et une augmentation des paiements de redevances sur les projets de sables bitumineux – n’aient rien à voir avec le leadership de Kenney, les électeurs albertains récompensent depuis longtemps un premier ministre chanceux.

Il y a aussi une quatrième raison avancée par les détracteurs de Kenney et/ou toute personne ayant une vision cynique de la politique albertaine : un vote pour le leadership pas si juste.

L’exécutif de l’UCP semble s’être plié en quatre pour donner un avantage à Kenney, notamment en modifiant les règles à mi-parcours en un vote par correspondance et en invitant uniquement les partisans de Kenney à applaudir et à applaudir lors de son discours en ligne aux membres alors que le parti lançait le processus de vote.

Jean a demandé à Elections Alberta d’enquêter sur ce qu’il a appelé des « irrégularités » dans l’achat en gros de 4 000 adhésions à l’UCP par une poignée de cartes de crédit. Jean a pointé du doigt les partisans de Kenney, mais l’UCP a nié qu’il y ait eu des actes répréhensibles lors du vote. Néanmoins, il y a ici des échos troublants de la course à la direction controversée de l’UCP en 2017 où Kenney a vaincu Jean – mais en raison de plaintes pour fraude d’identité, cette course fait toujours l’objet d’une enquête de la GRC.

Si Kenney perd le vote mercredi, il a dit qu’il se retirerait et permettrait à une course à la direction d’avoir lieu. Cela semble assez clair.

Plus trouble est ce qui se passe s’il gagne.

Les controverses et les grognes sur son leadership ne disparaîtront pas d’un coup. Tout dépend de la taille de sa victoire. Tout ce qui est inférieur à 60 % indiquera que son parti est profondément divisé. Tout dépassement de 60% soulèvera des questions sur l’équité du vote.

Ensuite, il y a la question de savoir ce que feront ses députés rebelles. Plier le genou ? Mordre la langue ? Être expulsé du caucus pour continuer leur combat en tant que députés indépendants?

Le 18 mai pourrait être la fin de l’examen du leadership de Kenney. Mais cela promet d’ouvrir un autre acte de division dans le feuilleton mélodramatique que nous appelons la politique albertaine.

