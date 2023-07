Les raisons pour lesquelles Bank a viré Nigel Farage révélées

Coutts a déclaré au fondateur de l’UKIP que son compte avait été fermé pour des raisons financières, mais un document interne dit le contraire

La banque britannique Coutts a abandonné le politicien britannique Nigel Farage en tant que client, non pas parce que ses comptes ne contenaient pas de fonds suffisants, mais parce que ses opinions sociales et politiques étaient incompatibles avec ses « valeurs, » selon un dossier de 40 pages compilé par la banque et vu par le UK Telegraph mardi.

Tout en admettant « il n’y a aucune preuve d’un régulateur ou d’une censure légale de [Farage] », le document concluait que Farage n’était plus « Compatible avec Coutts compte tenu de ses opinions déclarées publiquement qui étaient en contradiction avec notre position en tant qu’organisation inclusive. »

« Ce n’était pas une décision politique, mais centrée sur l’inclusivité et le but », le dossier indiquait, recommandant que le fondateur de l’UKIP soit mis sur une « trajectoire de descente » à débanquer dès que son accord hypothécaire a été conclu – même s’il a été décrit comme « professionnel, courtois et respectueux » dans ses relations avec Coutts.

Tout en cherchant une raison légitime de le laisser tomber, Coutts a apparemment tenté de tirer parti de Farage « Connexions russes » seulement pour découvrir qu’il n’en avait pas. Le dossier parlait de ses apparitions sur RT, où il était invité pour la dernière fois en 2017, ainsi que d’une réclamation concernant la réception d’un paiement du réseau russe que la banque a admis être faux, et a déploré que ses commentaires sur le conflit en Ukraine « tomber à court d’approbation » de la position russe.

La banque a finalement opté pour le risque de réputation. Farage « présente un risque important et permanent pour la réputation de la banque » tel qu’il est « fait régulièrement (presque constamment) l’objet de médias défavorables », explique le document, citant des dizaines d’articles de presse défavorables, dont beaucoup de sources partisanes comme Hope Not Hate et Labour Movement for Europe.

Le populiste « est considéré comme xénophobe et raciste » et un « escroc malhonnête » qui promeut des valeurs qui « ne pas s’aligner sur celui de la banque » le dossier a indiqué, se référant à des commentaires qui ont été « de mauvais goût et semblent de plus en plus déconnectés de la société en général », aurait inclus des tweets exprimant sa conviction que le Royaume-Uni devrait quitter la Convention européenne des droits de l’homme. Ses amitiés avec l’ancien président américain Donald Trump et le champion de tennis serbe Novak Djokovic ont également été évoquées comme des passifs.

Lorsque Farage a révélé le mois dernier que Coutts avait fermé son compte sans donner de raison, la banque a affirmé que son solde était tombé en dessous du montant minimum requis pour maintenir un compte. Le dossier, qu’il a obtenu par le biais d’une demande d’accès au sujet, contredit complètement la déclaration de la banque, expliquant que son « La contribution économique est désormais suffisante pour conserver sur une base commerciale. »

Farage a décrit le dossier au Telegraph comme un « Rapport de surveillance à la Stasi » ce « se lit un peu comme un mémoire préalable au procès rédigé par le ministère public dans une affaire contre un criminel de carrière », notant le mot « Brexit » apparaît 86 fois et que Coutts ne lui a rien reproché avant que le Brexit ne devienne un problème en 2016.