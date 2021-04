Un coureur du Wyoming, une région montagneuse des États-Unis, a récemment fait preuve d’un courage d’acier lorsqu’un gros ours l’a poursuivi sur un tronçon solitaire. Au lieu de repousser l’animal avec un spray ou de s’enfuir, il fit descendre l’ours couleur cannelle alors qu’il marchait à travers les bois enneigés vers lui. Une vidéo de la rencontre «passionnante», enregistrée par le jogger lui-même, est devenue virale.

Il montre Evan Matthews en train de négocier avec l’ours sur une route dans la région du parc national de Grand Teton pour reculer, le New York Post signalé. À un moment donné, la vidéo a montré que l’ours était venu à quelques mètres de Matthews, mais il a tenu bon et n’a pas laissé l’ours prendre en charge la situation tendue. Il a même flashé la bombe aérosol pour l’avertir.

«Je viens juste de courir, et j’ai soudainement remarqué que j’étais regardé», dit Matthews au début de la vidéo. Il crie alors: «Hé! Non! Reste en arrière! Non! »

L’ours semble alors ralentir mais continue sa marche vers lui. « Non! Reculez… bon ours », dit-il et il commence à s’éloigner de la bestiole. « C’est exitant. J’en ai vu beaucoup dans la nature auparavant, mais je ne les ai jamais vus comme ça », ajoute-t-il dans la vidéo.

La vidéo montre la distance qui augmente progressivement entre Matthews et son poursuivant. Regarde ça ici.

Dans la description de la vidéo, Matthews explique pourquoi il a essayé de raisonner avec la bête, au lieu d’utiliser le spray, en disant qu’il ne s’est jamais assez rapproché pour le justifier.

Il a également expliqué qu’il n’avait pas couru parce que cela aurait incité l’ours à penser qu’il était une proie, ou un autre animal, et cela l’aurait ensuite pourchassé. Le jogger, cependant, a averti les téléspectateurs que toutes les rencontres avec des ours ne sont pas les mêmes et qu’ils doivent agir avec sagesse.

