Les raisons de paniquer face à la campagne de réélection de Biden

Vendredi, nous aurons une séance de questions-réponses avec un démocrate plaidant en faveur du calme. Alors ne nous contactez pas pour l’instant.

Oui ou non : pensez-vous que Biden peut remporter la course de 2024 ?

Oui, il pourrait gagner. Mais la question est : y en a-t-il d’autres qui pourraient être mieux placés pour gagner en supposant que l’éventuel candidat du GOP soit Donald Trump ? Nous ne devrions pas édulcorer ou détourner l’attention des données des sondages – nous devrions les digérer pendant qu’il est encore temps de corriger le tir.

OK, tu penses qu’il peut gagner. Mais vous pensez aussi qu’il pourrait perdre ?

Oui, je fais partie des dizaines de millions d’Américains qui ont cette préoccupation tout à fait légitime.

Consultez-vous le récent Sondage Washington Post-ABC comme une valeur aberrante ? Ou un signe d’avertissement majeur ?

Si ce n’était pas un signe d’avertissement, un signal d’alarme et une alerte rouge, je ne sais pas ce que ce serait.

Pendant qu’il est encore temps, nous devrions laisser les Américains décider qui est le mieux placé pour battre Donald Trump, car les données indiquent clairement qu’une majorité d’Américains ne croient malheureusement pas que ce soit le président Biden.

Pensez-vous que c’est principalement une question d’âge pour lui ?

J’essaie de me concentrer uniquement sur ce que disent les chiffres. Les chiffres montrent que malgré une mise en œuvre réussie des politiques et malgré des années difficiles, les gens ne sont pas satisfaits.

Pourquoi donc? Si les politiques sont toutes là, que peut-il faire de plus ?

Ce n’est pas un échec politique. Nous avons surclassé, je pense, tous les pays de l’OCDE dans le monde. Mais ce que nous devons faire mieux, c’est exprimer de l’empathie et comprendre que les gens ne ressentent pas cela.

Les démocrates sont toujours inquiets des élections. Pourquoi cette fois-ci est-elle différente ?

Nous sommes quelque peu somnambules dans une répétition de 2016. C’était une époque où nous pensions qu’Hillary Clinton allait gagner. C’était proche, mais elle était toujours en avance. Et maintenant, peu importe ce que l’on pense des sondages et des enquêtes à ce stade de la course, ce qui est fondamentalement différent, c’est que le président – ​​au mieux – est à égalité, et plus probablement légèrement derrière.

Certains démocrates pensent que le parti doit se détendre et cesser de paniquer. Sont-ils hors de propos ?

Dans ma vie professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, se détendre n’a jamais été une recette pour réussir à résoudre un problème. Les pensées et les prières ne résolvent pas la violence armée, elles ne donnent pas aux gens un logement ni de la nourriture – et se détendre ne garantit pas le succès électoral.

Il était difficile de trouver quelqu’un pour faire ces questions-réponses. Les gens ne voulaient pas que ce soit officiellement pour tirer la sonnette d’alarme. Pourquoi pensez-vous que c’est le cas ?

Malheureusement, trop de gens se concentrent sur leur propre avenir professionnel et pas assez sur l’avenir de notre pays, à un moment où nous en avons vraiment, vraiment besoin.

Tout cela n’a-t-il eu pour but que de rehausser votre propre profil ?

Je ne pense pas que beaucoup recommanderaient cette ligne de conduite simplement pour rehausser leur profil dans un système qui récompense les gens qui restent silencieux et font la queue, s’assoient et se taisent.

Alors tu cours ?

J’ai continué à encourager ceux qui sont plus proches et prêts à mener une campagne convaincante à se lancer parce que nous avons besoin de vous maintenant – pas en 2028. Mais si personne n’est disposé à le faire, je pourrais le faire.

