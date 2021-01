Chelsea aurait été mis en garde contre la nomination de Thomas Tuchel au poste de manager il y a plusieurs saisons, alors qu’ils envisageaient de remplacer Antonio Conte.

Tuchel a été pressenti pour prendre la sellette de Stamford Bridge en 2017 après son limogeage en tant que patron du Borussia Dortmund.

Les chefs des Blues craignaient que le manager de l’époque, Conte, quitte son poste à la fin de la saison 2016/17 alors qu’il conduisait le club au titre de Premier League.

Et des managers, dont Tuchel et Massimiliano Allegri, ont rapidement revendiqué leur rachat dans l’ouest de Londres.

Mais Chelsea a été viré d’un avertissement selon lequel Tuchel pourrait s’avérer tout aussi gênant que Conte ou l’ancien patron Jose Mourinho, selon le Le télégraphe du jour .

La révélation intervient alors que Tuchel est à nouveau lié au poste de Chelsea, la hiérarchie du club explorant la possibilité de remplacer Frank Lampard.

Les Bleus sont sur une série lamentable de quatre défaites lors de leurs six derniers matchs de Premier League, avec Tuchel, Allegri et Brendan Rodgers parmi la foule de managers envisagés pour remplacer Lampard.

Tuchel a été limogé par le Paris Saint-Germain la veille de Noël et se serait brouillé avec de nombreux joueurs et membres du personnel à la fois à Dortmund et au club de Ligue 1.