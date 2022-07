Les raisons cruciales de la flambée des attaques et des observations de requins révélées – et elles sont liées à la pandémie de Covid

L’augmentation des attaques et des observations de requins cet été est le résultat de décennies d’efforts de conservation qui “se sont heurtés” pendant la pandémie, a averti un expert des requins.

Chris Fischer, fondateur du groupe de recherche à but non lucratif OCEARCH, a déclaré que les nageurs profitaient de l’océan le plus animé depuis les années 1950 sans s’en rendre compte après que Covid ait éloigné de nombreuses personnes des plages.

OCEARCH est une organisation à but non lucratif dédiée à la recherche et à la conservation des requins et autres formes de vie marine Crédit : Ocearch / Chris Ross

Le film Jaws a créé une fausse image des grands requins blancs, qui ont été presque anéantis par les humains dans les années 1970 et 1980 Crédit : Getty Images – Getty

Chris Fischer, fondateur d’OCEARCH, s’est entretenu avec The Sun dans une interview exclusive Crédit : Ocearch / Chris Ross

Les observations et les attaques de requins sont un “cadeau” pour les générations futures, a déclaré un expert des requins au Sun Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La nourriture des requins – principalement du menhaden (ou bunker) – est plus abondante après la récente restriction de la pêche à New York et au New Jersey à trois milles du rivage.

Le sous-produit est plus d’observations de requins près des plages et plus de morsures de requins dans les eaux peu profondes ; bien que la plupart d’entre eux soient ce qu’il appelait des ” mordeurs de cheville “.

“Ce n’est pas un mystère. Ce n’est pas une sorte de situation de changement climatique radical. L’océan revient à ce qu’il est censé être”, a déclaré Fischer au Sun dans une interview exclusive.

“C’est juste qu’aucun d’entre nous n’est en vie depuis assez longtemps pour avoir vu l’abondance et la vie grouillante dans l’océan que nous avons maintenant, ce qui est vraiment une formidable réussite.”

QUATRE MOUVEMENTS QUI SAUVENT LES REQUINS

Les requins étaient au bord de l’extinction il y a environ 50 ans.

L’abondance mondiale des requins a diminué de 71% depuis 1970, selon une étude de 2021 dans la revue scientifique Nature.

La baisse aurait pu atteindre 90% dans les cas extrêmes, selon le scientifique en chef d’OCEARCH, le Dr Bob Hueter.

Ce n’est pas un hasard si le film à succès Jaws est sorti au milieu des années 70, et la soupe aux ailerons de requin était une cuisine populaire en Asie à l’époque qui nécessitait le massacre brutal des requins, a déclaré Fischer.

“Après Jaws, tout le monde est sorti et essayait d’attraper ou de tuer tous les requins qu’ils pouvaient”, a-t-il déclaré.

“Et à cause d’une demande en flèche pour la soupe aux ailerons de requin, les gens capturaient des requins, coupaient leurs ailerons et jetaient les corps des requins dans l’eau pour qu’ils ne puissent pas nager.”

Sans les “gardiens de l’équilibre” de l’océan, l’écosystème océanique a commencé à s’effondrer jusqu’à ce que le gouvernement intervienne et promulgue la loi de 1972 sur la protection des mammifères marins.

La loi a instauré un moratoire sur la prise et l’importation de mammifères marins, y compris leurs parties et produits.

Cela a été suivi par des efforts fédéraux de protection des requins au début des années 1990 et une restriction sur les filets de plusieurs kilomètres qui pend dans l’eau et peuvent attraper et tuer sans discernement tout animal qui nage dedans.

La dernière pièce du puzzle de la conservation est apparue il y a moins de 10 ans à New York et au New Jersey, qui ont mis en place des lois interdisant la surpêche du menhaden, qui est la principale source de nourriture des requins.

Cela a permis à la population de revenir et a créé d’énormes bancs (ou nuages) de menhaden dans le nord-est et a attiré des dauphins dans le port de New York, a déclaré Fischer.

TOUT SE REND ENSEMBLE DANS LA PANDÉMIE

Ces quatre grands mouvements « sont entrés en collision » pendant la pandémie, qui a essentiellement forcé les plages à fermer pendant deux étés, a déclaré Fischer.

“Ainsi, les gens pourraient avoir un petit écart dans leur expérience de l’océan pendant Covid”, a-t-il dit, “puis ils sont revenus à la plage quelques années plus tard et n’ont pas vu ce qui se construisait.

“En particulier, la résurgence de menhaden se produisait vraiment pendant Covid.”

Et puisque New York et le New Jersey n’autorisent pas la pêche au menhaden dans les eaux de l’État, des nuées de ces poissons-appâts pullulent près des côtes et attirent les prédateurs, comme les requins.

Ils chassent leurs proies rapides et élancées en les poussant dans des eaux peu profondes près de la terre pour les empêcher de plonger ou de se déplacer sur le côté.

REQUINS AU LARGE DE LONG ISLAND SHORES

C’est pourquoi il y a eu environ une demi-douzaine d’observations de requins au large de Long Island, y compris un grand blanc juvénile qui s’est échoué jeudi matin, a déclaré Fischer.

“Ce que vous voyez se produire en ce moment au large de Long Island est le résultat de décennies de travail de conservation et la récupération de l’océan commence vraiment à réussir”, a-t-il déclaré.

“Nous assistons au retour de l’océan Atlantique dans l’un des grands océans sauvages. C’est probablement l’une des plus grandes réussites de gestion au monde à l’heure actuelle.

“C’est le plus beau cadeau que notre génération puisse offrir à nos enfants et petits-enfants.”

REQUIN QUI S’EST ÉCHOUÉ À LONG ISLAND

Il y avait des inquiétudes dans le nord-est – en particulier le bas de New York – lorsqu’un grand requin blanc s’est échoué jeudi sur les rives de Long Island.

Fischer a dit qu’il n’y avait rien à craindre.

“Si je devais deviner, je dirais qu’il a probablement été capturé par un pêcheur récréatif ou commercial et relâché, et cela ne s’est tout simplement pas bien passé”, a déclaré Fischer. “Alors le requin n’a pas survécu. Rien d’alarmant.”

Le requin qui s’est échoué sur le rivage n’a pas la taille typique d’un requin blanc qui passe son temps dans la région de New York/New Jersey d’après ce qu’OCEARCH a vu au cours de ses études, a-t-il déclaré.

“Lorsque nous sommes arrivés là-bas en 2016 et 2017, nous avons défini la nurserie et étiqueté environ 20 bébés requins blancs”, a déclaré le fondateur d’OCEARCH.

“Ils mesuraient environ quatre à cinq pieds et demi de long juste là, et une fois qu’ils ont environ trois ou quatre ans, ils partent et ne reviennent pas. Ils passent devant cette zone.”

Le requin qui était sur la photo était plus gros et probablement un juvénile de huit pieds en route vers le nord.

“Ce requin migrait très probablement vers le nord, plus au nord, mais s’est peut-être arrêté pour prendre une collation en chemin et a été attrapé et relâché. Et cela n’a pas été mon hypothèse”, a déclaré Fischer.

Il a dit que ce n’était probablement pas le requin impliqué dans les précédentes attaques confirmées au large de la côte de Long Island.

Ce requin qui s’est échoué le long de la côte de Long Island se dirigeait probablement vers le nord, “s’est arrêté pour une collation”, a été attrapé et relâché par un pêcheur et “ça ne s’est pas bien passé”, a déclaré un expert au Sun. Crédit : Service de police du village de Quogue

OCEARCH est un groupe à but non lucratif de premier plan qui a marqué et étudié les requins et promu les efforts de conservation Crédit : Ocearch / Chris Ross

La population de requins a considérablement chuté dans les années 1970 à cause du film Jaws et de la demande croissante de soupe aux ailerons de requin Crédit : Getty Images – Getty