Les raisins «Ruby Roman» les plus chers du monde se vendent à 35 000 roupies par pièce

La nature est-elle le vrai luxe ? Il est difficile d’imaginer un fruit qui serait en tête de liste avec des sacs à main de créateurs et des objets de collection en édition limitée. Cependant, il existe une variété de raisins qui vous coûtera quelques lakhs – pas pour une charge agricole, mais juste une grappe. En raison de son prix élevé, cette variété peut être appelée la Rolls Royce des raisins car elle a été vendue aux enchères pour un prix record au Japon en 2019. Appelée raisin Ruby Roman, cette variété est connue pour être extrêmement juteuse avec une faible acidité et avoir également une teneur élevée en sucre. contenu. Ces raisins de couleur rouge, qui sont proches de la taille d’une balle de ping-pong, sont d’une espèce extrêmement rare. Chaque raisin de ce cépage pèse plus de 20 grammes.

Selon un rapport de l’Hindustan Times, ces raisins de couleur rouge ont été lancés sur le marché en 2008 en tant que nouvelle variété de fruits de qualité supérieure. Ils sont exclusivement cultivés et vendus dans la préfecture d’Ishikawa au Japon. Chaque raisin est minutieusement testé pour garantir sa qualité et est également accompagné d’un sceau de certification sur le lot sélectionné. Les fruits chers sont un produit de luxe au Japon, ils sont achetés soit comme cadeaux, soit à des fins promotionnelles par les entreprises. En 2019, une grappe de ces raisins rouges a été vendue pour 1,2 million de yens (environ plus de Rs 755 000), ce qui signifie également que le coût d’un seul raisin est d’environ Rs 35 000. Une entreprise nommée Hyakurakuso a acheté de nombreuses grappes de raisin par l’intermédiaire d’un grossiste qui les a offertes au marché central de Kanazawa. Il s’agissait de la vente de raisin la plus chère depuis leur lancement sur le marché il y a dix ans.

Depuis lors, les raisins ont été très populaires et seuls quelques-uns ont été vendus pour maintenir leur demande et leur exclusivité à un niveau élevé.

Le raisin n’est pas le seul fruit japonais à prix élevé. Un couple du Madhya Pradesh qui cultive des mangues japonaises Miyazaki – le type de mangue le plus cher au monde – a déployé quatre agents de sécurité et six chiens pour garder deux manguiers Miyazaki qu’ils ont cultivés dans leur verger. Sankalp Parihas, un habitant de Jabalpur, avait reçu des jeunes arbres de mangue d’un homme alors qu’il voyageait dans un train pour Chennai. Lui et sa femme Rani ont planté deux des jeunes arbres dans leur verger, espérant qu’ils deviendraient des manguiers ordinaires. Leur surprise était sans bornes lorsque les mangues qui poussaient sur les arbres à maturité n’étaient pas jaunes ou vertes mais rouge rubis.

Au début, le couple a été choqué de trouver les mangues écarlates. Mais ce n’est qu’après avoir fait des recherches plus approfondies sur le fruit rare que le couple a réalisé qu’il avait décroché un joli jackpot.

Les mangues japonaises Miyazaki sont l’un des types de mangues les plus chers au monde avec une forte demande sur le marché international et exotique des fruits. L’année dernière, ils ont vendu pour un énorme Rs 2,70 lakh par kg sur le marché international.

