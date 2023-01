Les raisins Ruby Roman du Japon coûtent jusqu’à Rs 10 Lakh

Cribing sur l’inflation et l’augmentation des prix des biens quotidiens et des produits de base est commun dans le pays. Des articles d’usage quotidien aux consommables, les Indiens aiment marchander partout. Cependant, il existe une variété de raisins qui, quelle que soit l’affaire, vous donneront toujours un choc lorsque vous tomberez sur leurs prix. Les raisins Ruby Roman du Japon coûtent plus de Rs 8 lakh. Ils sont si chers qu’ils figurent dans le livre des records du monde en tant que « raisins les plus chers du monde ».

Un raisin Ruby Roman est environ quatre fois plus gros qu’un raisin moyen. De plus, le goût et la couleur doivent également être parfaits. La récolte commence en juillet et ils sortent sur le marché juste à temps pour Ochugen, une fête japonaise où offrir des cadeaux est une pratique courante. Une grappe de raisins Ruby Roman vendue aux enchères en 2020 pour 12 000 $ (Rs 9,76 lakh).

Le Financial Express a révélé que chaque raisin coûte environ 30 000 Rs et qu’un lot de 30 raisins a été récupéré par un supermarché à Amagasaki dans la préfecture de Hyogo. Les Japonais sont particulièrement attentifs à certains fruits comme ce cépage. Les raisins romains sont cultivés dans la préfecture d’Ishikawa et ils ont une grande valeur sur le marché car les fruits sont souvent offerts en cadeau à des êtres chers comme “un signe d’appréciation et pour établir des relations”. Les supermarchés japonais ne vendent souvent pas de fruits qui ont des imperfections ou qui ne sont pas de la bonne forme.

Les fruits au Japon passent par un processus d’inspection stricte afin de répondre aux normes de qualité. Les raisins sont correctement regroupés en trois catégories – Superior, Special Superior et Premium. Pour être qualifié de Premium, un raisin doit être absolument parfait. Les rapports suggèrent que seuls deux lots de raisins romains ont été classés dans la catégorie Premium en 2021 et aucun n’a été qualifié en 2019 et 2020.

