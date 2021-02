Manger des raisins peut aider à protéger contre les coups de soleil et les dommages cutanés ultraviolets (UV) et les composants naturels trouvés dans les fruits appelés polyphénols seraient responsables de ces effets bénéfiques, selon une nouvelle étude.

Les résultats publiés dans le Journal de l’American Academy of Dermatology ont révélé que les participants à l’étude ont montré une résistance accrue aux coups de soleil et une réduction des marqueurs des dommages causés par les UV au niveau cellulaire.

«Les raisins peuvent agir comme un écran solaire comestible, offrant une couche de protection supplémentaire en plus des produits solaires topiques», a déclaré le chercheur principal Craig Elmets de l’Université de l’Alabama à Birmingham aux États-Unis. L’étude a étudié l’impact de la consommation de poudre de raisin entier équivalant à 2,25 tasses de raisins par jour pendant 14 jours contre les dommages causés par la lumière UV.

La réponse cutanée des participants à la lumière UV a été mesurée avant et après la consommation de raisins pendant deux semaines en déterminant la dose seuil de rayonnement UV qui induisait une rougeur visible après 24 heures la dose minimale d’érythème (MED).

Les résultats ont montré que la consommation de raisin était protectrice car une plus grande exposition aux UV était nécessaire pour provoquer des coups de soleil après la consommation de raisins, la MED augmentant en moyenne de 74,8 pour cent. L’analyse des biopsies cutanées a montré que le régime alimentaire du raisin était associé à une diminution des dommages à l’ADN, à moins de décès de cellules cutanées et à une réduction des marqueurs inflammatoires qui, s’ils ne sont pas contrôlés, ensemble peuvent altérer la fonction cutanée et peuvent potentiellement conduire au cancer de la peau.

«Nous avons constaté un effet photoprotecteur significatif avec la consommation de raisin et nous avons pu identifier les voies moléculaires par lesquelles cet avantage se produit grâce à la réparation des dommages à l’ADN et à la régulation à la baisse des voies pro-inflammatoires», a déclaré Elmets.

La plupart des cas de cancer de la peau sont associés à l’exposition aux rayons ultraviolets du soleil, respectivement environ 90% des cancers cutanés non mélaniques et 86% des mélanomes. En outre, on estime que 90% du vieillissement cutané est causé par le soleil.