Les raisins aident à protéger contre les dommages cutanés causés par les UV : étude

Le raisin est apprécié dans le monde entier comme un aliment de base et une boisson qui offre de nombreux avantages nutritionnels, et de nouvelles recherches suggèrent qu’il pourrait y avoir une autre raison de l’aimer : la protection contre les coups de soleil.

Une petite étude évaluée par des pairs publiée mercredi dans la revue scientifique Antioxydants ont constaté que la consommation de raisins protégeait contre les dommages cutanés ultraviolets (UV) dans un groupe de 29 volontaires humains.

Des chercheurs d’universités du Massachusetts et de New York ont ​​​​surveillé les volontaires alors qu’ils consommaient de la poudre de raisin entier – l’équivalent de 2 ¼ tasses de raisins – chaque jour pendant deux semaines. Ils ont mesuré la réponse cutanée des sujets aux rayons UV avant et après avoir mangé les raisins et ont constaté qu’à la fin de l’étude, un tiers des sujets présentaient une résistance accrue aux coups de soleil. Les auteurs ont déclaré que la résistance était probablement liée aux polyphénols, des composés naturellement présents dans le raisin qui agissent comme antioxydants dans le corps.

L’analyse du microbiome intestinal, du sang et des échantillons d’urine a montré que les mêmes sujets qui ont démontré une résistance aux UV avaient également un microbiome et des caractéristiques métaboliques uniques qui, selon les chercheurs, suggèrent un lien entre les gènes des gens, leur santé intestinale et la santé de leur peau. En d’autres termes, le profil génétique de certaines personnes comprend des traits digestifs et métaboliques qui leur permettent de bénéficier d’une résistance aux coups de soleil après avoir mangé du raisin.

“” Que ta nourriture soit ta médecine et que ta médecine soit ta nourriture “remonte à l’époque d’Hippocrate”, a déclaré John Pezzuto, auteur principal de l’étude et doyen de la Western New England University, dans un communiqué de presse. “Maintenant, après 2 500 ans, comme en témoigne cette étude humaine menée avec des raisins alimentaires, nous apprenons toujours la réalité de cette déclaration.”

Le rapport ajoute à un nombre croissant de preuves scientifiques que la consommation de raisins peut aider à protéger la peau contre les rayons UV. Il cite des études américaines de 2008, 2019 et 2020 qui ont révélé que la consommation de raisins aidait à prévenir le cancer de la peau chez les souris sans poils exposées aux rayons UV.

La lumière UV est le composant de la lumière du soleil qui vieillit et endommage la peau et peut causer des cancers comme le mélanome. Selon l’étude du 30 novembre, la plupart des cas de cancer de la peau sont associés à l’exposition aux rayons UV du soleil.

Selon la Fondation canadienne du cancer de la peau, plus de 80 000 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année au Canada. Plus de 5 000 de ces cas sont des mélanomes, la forme la plus mortelle de cancer de la peau.