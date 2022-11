Les rails et les syndicats tracent des lignes dans le sable alors que Biden demande au Congrès d’arrêter la grève

La National Railway Labour Conference et la Brotherhood of Maintenance of Way Employees Division de la International Brotherhood of Teamsters (BMWED) tracent leurs lignes dans le sable après que le président Joe Biden a appelé le Congrès à adopter une législation qui appliquerait l’accord provisoire sur le travail ferroviaire.

Dans un communiqué, le BMWED a déclaré que faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte une législation ne résout pas les problèmes ou les préoccupations de leurs travailleurs.

“Cela prive les cheminots de leur droit de grève tout en les privant des avantages qu’ils obtiendraient probablement s’ils n’étaient pas privés de leur droit de grève”, indique le communiqué. “En outre, l’adoption d’une législation visant à adopter des accords de principe qui excluent les congés de maladie payés pour les cheminots ne résoudra pas les problèmes de service ferroviaire. Au contraire, cela aggravera les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et rendra encore plus malade, exaspérera et privera les cheminots alors qu’ils continuent à assumer le fardeau de la mauvaise gestion des chemins de fer.

Le BMWED dit qu’il appelle le président Biden et tout membre du Congrès “qui soutient vraiment la classe ouvrière à agir rapidement en adoptant toutes sortes de réformes et de réglementations qui accorderont des congés de maladie payés à tous les cheminots”.

Lors d’une conférence de presse sur les préparatifs ferroviaires, le président et chef de la direction de l’Association of American Railroads (AAR), Ian Jefferies, a déclaré aux journalistes que “si les syndicats sont intéressés par une discussion holistique sur les changements structurels en ce qui concerne leurs congés de maladie, je pense absolument que le chemin de fer les transporteurs seraient prêts pour une discussion holistique, mais [they] Je ne l’ai pas fait à l’heure zéro.”

Selon l’AAR, le Conseil présidentiel d’urgence a examiné la demande du syndicat pour des congés de maladie payés supplémentaires et a proposé à la place un salaire supplémentaire. Chaque syndicat a sa propre politique en matière de congés de maladie, selon la Conférence nationale du travail des chemins de fer. Si un employé est malade, il doit s’absenter du travail entre 4 et 7 jours avant de percevoir sa version de l’indemnité de maladie. Dans l’accord provisoire, le PEB a offert une journée personnelle supplémentaire pour leur utilisation. Cela apporterait un total de trois jours personnels pour les cheminots. Un travailleur doit fournir un préavis de 48 heures pour demander une journée personnelle.

Brendan Branon, président de la Conférence nationale du travail des chemins de fer, a déclaré à CNBC que l’avenir de la négociation collective était entre les mains du Congrès et a exhorté à ce que la législation qu’ils adoptent suive les recommandations du PEB, un conseil créé par Biden en juillet pour résoudre le différend en cours entre les principaux transporteurs ferroviaires de marchandises et leurs syndicats. Le conseil élabore ses recommandations selon un principe connu sous le nom de négociation type, qui est le processus utilisé par les syndicats et les employeurs lorsque des demandes et des droits sont formulés.

“La négociation type favorise la stabilité dans la négociation collective et encourage le règlement”, a déclaré Branon. “Nombre d’arbitres et de PEB ont reconnu que ce n’est pas seulement acceptable, c’est la forme la plus appropriée pour régler des négociations complexes, en particulier des accords multi-employeurs et multi-métiers.” Branon a déclaré qu’un certain nombre d’industries, y compris les chemins de fer, ont développé un ensemble de pratiques claires en matière de négociation et de négociation supplémentaire par les syndicats après que l’accord de principe s’écarte du cadre recommandé par le PEB.

“S’écarter d’un modèle établirait un précédent selon lequel il est encore possible d’obtenir un meilleur résultat et je pense que cela poserait un stress et un risque importants pour la négociation collective à l’avenir pour l’industrie ferroviaire”, prévient Branon. “Je pense que cela s’appliquerait également à l’industrie du transport aérien, où il y a un certain nombre de négociations importantes en cours, en particulier avec les grands groupes de pilotes. Sans parler des négociations en cours d’Amtrak et de toutes ces autres industries en vertu de la loi nationale sur les relations de travail. (NLRA).”

La posture du NRLC et des syndicats vient après le président Biden a appelé le Congrès à adopter l’accord de principe. La présidente Nancy Pelosi a déclaré dans un communiqué que la Chambre procéderait à législation pour éviter une grève des rails.

L’industrie ferroviaire prévoit qu’une grève pourrait infliger des dommages économiques de 2 milliards de dollars par jour. D’autres groupes industriels ont également mis en garde contre un impact direct sur le PIB et l’augmentation de l’inflation. Selon l’Association of American Railroads (AAR), 40 % du fret basé sur le poids et le fret longue distance sont transportés par chemin de fer.

L’alignement des quatre syndicats qui ont voté pour ne pas ratifier un accord de travail a fourni un calendrier clair pour les plans de préparation à la grève parmi les chemins de fer de fret et avec des marchandises sensibles, y compris des produits chimiques.

La Fraternité des signaleurs ferroviaires (BRS) a annoncé la semaine dernière qu’elle prolongeait sa période de statu quo jusqu’au 8 décembre pour s’aligner sur la BMWED (Brotherhood of Maintenance of Way Employees), SMART-TD et la Fraternité internationale des Chaudronniers. Si aucun accord n’est conclu d’ici là et que le Congrès n’intervient pas, une grève coordonnée pourrait commencer le 9 décembre. Les syndicats des chemins de fer qui ont voté pour la ratification ont déclaré qu’ils ne franchiraient pas les lignes de piquetage et soutiendraient leurs collègues syndiqués, posant le risque d’un arrêt du rail de fret à l’échelle nationale. Leurs affaires avancent.

Selon les mesures de sécurité fédérales, les transporteurs ferroviaires commencent à se préparer à une grève sept jours avant la date de la grève. Les transporteurs commencent à accorder la priorité à la sécurisation et au déplacement des matériaux sensibles à la sécurité comme le chlore pour l’eau potable et les matières dangereuses dans le démantèlement ferroviaire.

Quatre-vingt-seize heures avant une date de grève, les produits chimiques ne sont plus transportés. Selon l’American Chemistry Council, les données de l’industrie ferroviaire montrent une baisse de 1 975 wagons d’expéditions de produits chimiques au cours de la semaine du 10 septembre, lorsque les chemins de fer ont cessé d’accepter les expéditions en raison de la menace précédente.

Corey Rosenbusch, président et chef de la direction de The Fertilizer Institute, a déclaré aux journalistes que les transporteurs ferroviaires ont dit à leurs membres que les expéditions d’ammoniac, un élément essentiel pour les entreprises d’engrais, ne seront pas autorisées sur le rail le 4 décembre.e.

“Il faut traditionnellement 5 à 7 jours pour que la chaîne d’approvisionnement rattrape son retard”, a déclaré Rosenbusch, “la fabrication d’engrais devrait être réduite”.

Les quatre chemins de fer transportent généralement plus de 80 % du trafic de marchandises agricoles, selon la National Grain and Feed Association (NGFA). “Nous recherchons maintenant des alternatives pour positionner notre produit”, a déclaré Mike Seyfert, président et chef de la direction de la NGFA. “Nous n’avons aucune élasticité en ce moment. Il n’y a aucun conducteur, et la situation des barges avec les faibles niveaux d’eau n’a fait qu’ajouter à ce défi.”

Mike Sommers, PDG de l’American Petroleum Institute, a déclaré que 70 000 chauffeurs supplémentaires sont nécessaires pour transporter les expéditions d’éthanol qui auraient été acheminées par chemin de fer. AAR a déclaré que 467 000 camions et remorques seraient nécessaires pour déplacer la quantité de fret ferroviaire par jour en cas de grève.