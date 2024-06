Les railleries racistes contre la star du football Vinícius Júnior entraînent des hommes à 8 mois de prison espagnole : NPR

basculer la légende David Ramos/Getty Images/Getty Images Europe

Un incident raciste notoire visant un athlète noir en Espagne au printemps dernier a entraîné une peine de prison, ce que la Liga, la célèbre ligue de football du pays, considère comme une première.

Un tribunal espagnol a condamné lundi trois hommes à huit mois de prison pour avoir ciblé la superstar brésilienne Vinícius Júnior avec des chants racistes alors que son équipe du Real Madrid jouait un match à l’extérieur à Valence le 21 mai 2023.

Les fans ont été entendus scander bruyamment mono — « singe », en espagnol — et faisant des gestes de singe, provoquant l’indignation du public et un large soutien international à l’égard de Vinícius, alors âgé de 22 ans. dit après que des incidents similaires se sont produits à plusieurs reprises et que, même s’il considère l’Espagne comme un beau pays, « le racisme est normal dans la Liga ».

Répondant à la nouvelle de la punition, Vinícius noté sur la plateforme X qu’on l’avait prévenu que les efforts visant à lutter contre le racisme étaient vains. Mais il a ajouté : « Je ne suis pas victime de racisme. Je suis un bourreau des racistes. La conviction historique concerne tous les Noirs, pas seulement lui, a-t-il déclaré.

Après l’annonce de la punition, La Liga a dit le cas envoie un avertissement à ceux qui pourraient se rendre dans un stade pour lancer des insultes.

« Cette condamnation est une excellente nouvelle pour la lutte contre le racisme en Espagne, car elle répare les dommages subis par Vinícius Jr. », a déclaré le président de la Liga, Javier Tebas.

En plus de leurs peines de prison, les trois auteurs – décrits comme des jeunes hommes, dans un déclaration du Real Madrid – sont également interdits d’assister aux matchs de la Liga pendant deux ans.

Les deux hommes « ont été reconnus coupables d’un délit commis en violation de l’intégrité morale de Vinícius Júnior, aggravé par des motivations racistes », a indiqué le Real Madrid, ajoutant que le club avait contribué à poursuivre l’affaire.

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a déclaré l’année dernière que le problème était bien plus vaste qu’une poignée de personnes.

« Ce que nous avons vu aujourd’hui est inacceptable » a déclaré l’entraîneur après le match du 21 mai. « Un stade entier scandant des injures racistes, j’ai dit à l’arbitre qu’il aurait dû arrêter le match. »

À la suite des railleries, Tebas et la Liga ont été accusés d’être sourds dans leur réponse à ce que Vinícius et d’autres ont décrit comme un racisme endémique parmi les supporters de la ligue. À un moment donné, Tebas a défendu la ligue et a dit à Vinícius qu’il devait « s’informer correctement », ce qui a incité le joueur vedette à rétorquer que Tebas l’attaquait plutôt que de s’en prendre aux racistes.

Tebas a d’abord doublé sa défense du championnat, mais deux jours plus tard, il a présenté des excuses à quiconque aurait interprété ses propos comme une attaque contre le Brésilien.

basculer la légende José Jordan/AFP via Getty Images/AFP

L’incident de mai 2023 a contraint à l’interruption pendant plusieurs minutes d’un match controversé entre le Real Madrid et Valence. Vinícius a ensuite été expulsé du match en raison d’une brève altercation physique avec des joueurs de Valence – et il s’est disputé avec les officiels de Valence en quittant le terrain.

Dans les semaines qui ont suivi, les autorités ont arrêté des personnes impliquées dans d’autres actions racistes contre Vinícius, dont quatre hommes – des supporters de l’Atletico Madrid, rival du Real Madrid – qui étaient puni pour avoir accroché une effigie de Vinícius Júnior depuis un pont de la ville en janvier 2023.

Les trois hommes condamnés lundi ont vu leur peine réduite d’un an de prison à trois ans d’interdiction en raison de leur coopération à l’enquête. Au tribunal, ils ont également lu une lettre d’excuses adressée à Vinícius – et à « tous ceux qui se sont sentis offensés et dégradés par leur comportement », selon le Real Madrid.

Vinicius annoncé en décembre dernier qu’il assumait un nouveau rôle en travaillant avec les Nations Unies, pour défendre les droits de l’homme.

« Pour moi, cette année spécifique a été un rappel brutal que nous avons encore un long chemin à parcourir pour éliminer l’intolérance dans le sport et la société », a-t-il déclaré.

La décision du tribunal intervient alors que des ligues de premier plan en Espagne, en Angleterre et en France travaillent avec les autorités pour réprimer les chants irrespectueux et insultants. Dans certains de ces cas, les sanctions qui en résultent consistent en des amendes (en particulier à l’encontre de joueurs ou d’équipes) et en la fermeture de zones entières des tribunes d’un stade.

Le service des poursuites judiciaires du Royaume-Uni dit en 2022 que deux personnes ont été emprisonnées et que d’autres ont vu des crimes haineux inscrits à leur casier judiciaire dans le cadre de ce travail. L’agence a également récemment des « chants tragiques » ciblés qui cherchent à évoquer des accidents et des catastrophes affectant la base de fans d’une équipe.