basculer la légende Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

JENIN, Cisjordanie — La mosquée est méconnaissable. L’escalier menant à l’étage supérieur, désormais dépourvu de mur pour le soutenir, penche étrangement. Les piliers qui soutiennent le plafond s’inclinent. Des décombres s’entassent dehors. Et à travers les trous dans le sol, un homme regarde dans le sous-sol où, selon les forces de sécurité israéliennes, des militants palestiniens stockaient des armes.

La frappe aérienne israélienne qui a détruit la mosquée Al-Ansar à Jénine le 22 octobre était un événement inhabituel en Cisjordanie occupée, où les forces israéliennes privilégient généralement les raids terrestres. Au moins deux Palestiniens ont été tués, selon des responsables de Jénine.

Depuis lors, les forces de sécurité israéliennes ont lancé au moins trois raids sur Jénine, tous meurtriers. Au total, au moins 11 Palestiniens ont été tués à Jénine en un peu plus d’une semaine, selon des responsables palestiniens.

Au-delà de Jénine, En Cisjordanie, les Palestiniens affirment qu’Israël a renforcé les restrictions et que les forces de sécurité israéliennes ont intensifié leurs opérations depuis que le groupe militant Hamas basé à Gaza a lancé des attaques contre Israël le 7 octobre, tuant 1 400 personnes.



basculer la légende Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Israël affirme qu’il cible les militants et que ses actions sont nécessaires pour contrer ce qu’il appelle le terrorisme.

La plupart des combats israéliens se sont concentrés sur la bande de Gaza, où le Hamas est basé. L’armée israélienne a tué plus de 8 000 personnes et blessé plus de 20 000 Palestiniens à Gaza au cours des trois dernières semaines, selon les responsables de la santé à Gaza.

Même si les raids israéliens ne sont pas nouveaux pour les Palestiniens en Cisjordanie, ils se sont intensifiés depuis le 7 octobre. Du début de l’année 2023 au 6 octobre, 197 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, selon un décompte d’Associated Press. Mais depuis le début de la guerre, les forces de sécurité israéliennes ont tué plus de 100 Palestiniens en Cisjordanie, selon des responsables palestiniens, et 1 500 autres ont été arrêtés.

Une famille à côté de la mosquée

Depuis des décennies, Jénine et son camp de réfugiés densément peuplé sont un lieu où les militants palestiniens sont actifs. Au fil des années, des militants de Jénine ont mené des attentats-suicides et des attaques armées contre des colons israéliens.



basculer la légende Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

La frappe aérienne de la mosquée a eu lieu le 22 octobre après minuit. Lorsqu’elle a frappé, Noor Damaj était dehors en train de boire du thé avec des proches dans un appartement inachevé au-dessus de la maison de son oncle. à côté de la mosquée.

“Je voulais descendre et voir ce qui était arrivé à ma famille. Je ne pouvais même pas entrer”, explique Damaj. “Il y avait tellement de poussière et de poudre qu’on pouvait à peine voir.”



basculer la légende Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Les décombres de la mosquée s’étaient accumulés contre les portes extérieures de leur maison, dit-il, les piégeant à l’extérieur et les autres membres de leur famille à l’intérieur. Il a fallu une heure et demie pour le dégager.

Aucun membre de la famille n’a été blessé, mais les dégâts sont suffisamment nombreux pour qu’ils vivent actuellement avec leur famille ailleurs à Jénine.

Leur maison est si proche de la mosquée, dit la tante de Damaj, Itaf Damaj, qu’elle pensait impossible que les Israéliens ne sachent pas qu’ils étaient là.

“Je suis sûre que leurs avions ont pris des photos de nous. Je suis sûre qu’ils savent qu’il y a des civils qui vivent à côté de la mosquée. Mais ils s’en moquent”, dit-elle.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a déclaré que la cible de la frappe était un « complexe terroriste souterrain » situé près de la mosquée et utilisé par des membres du Hamas et d’un autre groupe militant, le Jihad islamique.



basculer la légende Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

“La mosquée a été utilisée par les terroristes comme centre de commandement pour planifier les attaques et comme base pour leur exécution”, a indiqué l’armée, ajoutant avoir reçu des renseignements selon lesquels une attaque de ce type était “imminente”.

Les résidents locaux affirment que la mosquée possédait un sous-sol et un tunnel qui servait de sortie de secours vers une ruelle voisine.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de la présence de militants à la mosquée, Noor Damaj répond simplement : “Ils font partie de notre société”.



basculer la légende Claire Harbage/NPR

Claire Harbage/NPR

Les problèmes profondément enracinés à Jénine

Plus de 10 000 personnes vivent dans le camp de réfugiés, un quartier de Jénine rempli de maisons trapues en béton et d’immeubles d’habitation séparés par des ruelles escarpées et sinueuses. La plupart des habitants sont des descendants de réfugiés palestiniens issus du conflit autour de la fondation de l’État d’Israël en 1948 et s’opposent à l’occupation israélienne qui dure depuis des décennies.

Les forces de sécurité israéliennes effectuent périodiquement des descentes dans le camp de réfugiés. En juillet, des centaines de soldats ont pris d’assaut le camp, soutenus par des frappes aériennes. Il s’agit de loin de l’opération la plus importante menée depuis des années par Israël en Cisjordanie.

Les choses étaient devenues relativement calmes depuis lors, disent les habitants – jusqu’à la semaine dernière. Coup sur coup, une frappe aérienne israélienne, puis une attaque de drone qui a fait trois morts, puis un autre raid qui a fait au moins un mort palestinien, selon les responsables palestiniens.