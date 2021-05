Les raids du FBI montrent que la responsabilité est à venir

L’ancien président Donald Trump et ses copains devraient se méfier. Les mandats de perquisition exécutés contre l’ancien avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, marquent un bond en avant dans le regard du ministère de la Justice sur les quatre dernières années d’illégalités potentielles. Cela signale les eaux turbulentes à venir pour Giuliani et son ancien client.

Ces mandats ne sont pas faciles à obtenir. Vous devez convaincre un juge de la cause probable d’un acte répréhensible. Le mandat doit également passer un examen rigoureux aux plus hauts niveaux du MJ. Le fait que ces mandats aient survécu à ce double examen est en soi un signe de graves problèmes pour l’ancien maire de New York. Il est particulièrement inhabituel pour les procureurs d’exécuter un mandat d’arrêt contre un avocat (l’exemple notable le plus récent est quelqu’un d’autre qui a été l’avocat de Trump, Michael Cohen). C’est une indication supplémentaire de la profondeur du danger de Giuliani.

Preuve contre Giuliani et Trump

D’après ce qui est public jusqu’à présent, y compris une reconnaissance de Giuliani lui-même, les enquêteurs fédéraux cherchent à savoir s’il a violé la loi sur l’enregistrement des agents étrangers en agissant en tant qu’agent étranger non enregistré pour ses «sources» ukrainiennes. Les preuves que j’ai aidé à présenter en tant que conseil lors de la première destitution de Trump ont montré que Giuliani faisait avancer le programme de ceux en Ukraine qui tentaient d’évincer l’ambassadrice américaine Marie Yovanovitch – une fervente combattante de la corruption qui a finalement été expulsée.

Ces dernières années, le FARA a été plus fortement appliqué à la suite des affaires contre l’ancien président de la campagne Trump, Paul Manafort, et l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn. L’enquête sur Giuliani s’accélère maintenant que Trump et ses alliés du DOJ sont démis de leurs fonctions. Il serait inhabituel de mener des raids de ce type si les procureurs n’envisageaient pas d’inculper Giuliani sous le FARA.

Son exposition potentielle s’arrête-t-elle là? Au cours de la semaine écoulée, on m’a souvent demandé si le FARA pouvait vraiment être tout ce que le gouvernement envisageait. La vérité est qu’il est difficile de faire des prédictions sur ce dont Giuliani pourrait être accusé à ce stade. Même les procureurs eux-mêmes peuvent encore être aux prises avec cette question.

Cela dit, alors qu’ils attendent l’examen des éléments de preuve saisis par un groupe spécial et indépendant du MJ qui examine les documents privilégiés, les enquêteurs sont probablement à la recherche d’autres accusations potentielles. Par exemple, Giuliani pourrait être exposé à des accusations de complot criminel. La conduite criminelle présumée concernant l’Ukraine par son client, Trump, en violation de la corruption fédérale et d’autres lois, a été exposée en détail dans la première mise en accusation. Il est prouvé que Trump s’est engagé dans un shakedown de l’Ukraine, retenant des centaines de millions de dollars d’aide militaire désespérément nécessaire pour amener les responsables ukrainiens à attaquer Joe Biden, alors candidat à l’investiture démocrate à la présidence.

Si les éléments de corruption ou d’autres crimes peuvent être établis, alors Giuliani pourrait également être exposé en tant que co-conspirateur en vertu de la loi fédérale sur le complot. Il crée une infraction si « deux ou plusieurs personnes conspirent soit pour commettre une infraction contre les États-Unis, soit pour frauder les États-Unis, ou l’une de leurs agences de quelque manière ou à quelque fin que ce soit. » Dans la mesure où Giuliani faisait partie du prétendu stratagème – et les preuves publiques semblent suggérer une unité d’objectif avec son client – il est en danger.

En effet, dans une interview CNN de septembre 2019, Giuliani a d’abord nié avoir demandé à l’Ukraine d’enquêter sur Joe Biden, puis a concédé quelques instants plus tard qu’il l’avait effectivement fait.

Drapeau rouge pour Trump et ses associés

Mais le dossier de mise en accusation et les admissions à la télévision par câble n’obtiendront que les procureurs jusqu’à présent. Les raids au domicile et au bureau de Giuliani la semaine dernière pourraient produire des preuves directes et contemporaines supplémentaires le liant directement au prétendu shakedown de Trump en Ukraine. Les textes, appels, notes ou autres preuves peuvent très bien se trouver sur les appareils saisis. Normalement, les communications des deux hommes seraient privilégiées dans le cadre de la relation avocat-client. Mais dans le cadre de l’exception de fraude criminelle, si Giuliani faisait partie des crimes présumés de l’ancien président, le privilège avocat-client ne protégerait pas ses communications relatives à cette inconduite.

Nous ne devrions pas exagérer le cas des frais supplémentaires au-delà du FARA. Une accusation de complot n’est guère une chose sûre sur la preuve qui a été rendue publique. Néanmoins, cela ou d’autres accusations pourraient se cacher à l’arrière-plan de ces raids, et les matériaux saisis pourraient aider le gouvernement à y parvenir. Même si ce n’est pas le cas, le cas possible de violation criminelle du FARA est grave en soi. Bien que Giuliani ne soit pas Al Capone, il convient de rappeler que le gangster a été condamné non pas pour racket, mais pour défaut de produire des formulaires gouvernementaux (dans son cas, des déclarations de revenus).

Tout cela a de profondes implications non seulement pour Giuliani mais aussi pour le président qu’il a servi. S’il y a des preuves accablantes récupérées grâce aux mandats, cela pourrait impliquer Trump directement sur les fautes liées à l’Ukraine. Alternativement, les preuves pourraient renforcer le dossier contre Giuliani au point où il «se retourne», se retournant contre Trump et témoignant contre lui dans cette affaire ou dans d’autres.

Et indépendamment de l’affaire Giuliani, les raids indiquent que le DOJ va poursuivre les malfaiteurs indépendamment des considérations politiques. En raison du large éventail d’inconduite potentielle de Trump, à la fois en tant que président et avant sa prise de fonction, cela devrait également lui faire frissonner le dos.

Quelle que soit l’issue finale de l’affaire Giuliani, une chose est claire: tout cela est un drapeau rouge pour Trump et toute autre personne qui a suivi son exemple en jouant vite et librement avec la loi. La responsabilité arrive.

Norman Eisen (@NormEisen), ancien ambassadeur et tsar de l’éthique du président Barack Obama et avocat de mise en accusation auprès des démocrates du comité judiciaire de la Chambre en 2019-2020, est chercheur principal à la Brookings Institution.