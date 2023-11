Les Raiders ressemblent à une nouvelle équipe après le licenciement de Josh McDaniels, critiquent les Giants

Lorsque vous organisez une réunion d’équipe et que vous exposez des griefs contre votre entraîneur-chef, et que cet entraîneur est renvoyé peu de temps après, vous feriez mieux d’être prêt à jouer dimanche.

Les Raiders de Las Vegas semblaient renaître, quelques jours après le licenciement de Josh McDaniels.

Les Raiders ont nettoyé la maison. Ils ont licencié leur entraîneur-chef et directeur général Dave Ziegler, ainsi que le quart-arrière Jimmy Garoppolo, l’une des rares fois où vous trouverez une équipe effectuant des changements à la mi-saison aux trois endroits les plus importants d’une franchise. Cela a fonctionné pendant au moins une semaine.

Las Vegas a détruit les Giants de New York 30-6. Le jeu n’a jamais été compétitif. Les Raiders ressemblaient à une équipe qui espérait que son entraîneur impopulaire et récemment licencié regardait à domicile.

Les joueurs des Raiders et il semblerait même que les entraîneurs » a fustigé McDaniels lors de ce qui sera considéré comme une tristement célèbre réunion d’équipe. Leur performance dimanche était un message direct adressé à leur entraîneur licencié.

Jakobi Meyers (16), grand receveur des Las Vegas Raiders, célèbre son touchdown avec le grand receveur Davante Adams (17), lors de la victoire de l’équipe sur les Giants. (Photo AP/John Locher) (PRESSE ASSOCIÉE)

Les Raiders jouent très bien contre les Giants

Les joueurs qui ont connu des saisons terribles avec McDaniels ont changé la donne. Josh Jacobs a réussi deux touchés en première mi-temps. Hunter Renfrow, complètement oublié après l’embauche de McDaniels, est réapparu avec quelques captures. Le quart-arrière recrue Aidan O’Connell, qui a été écarté par McDaniels pour un départ en remplacement du vétéran Brian Hoyer il y a quelques semaines, a été très vif. Les Raiders ressemblaient à une équipe totalement différente.

Cela est en grande partie dû aux Giants, qui connaissent une horrible suite à la première saison de Brian Daboll en tant qu’entraîneur-chef. Cela n’a pas aidé que Daniel Jones ait quitté le match en raison d’une blessure au genou et que Tommy DeVito ait dû le remplacer. Il est difficile de croire que les Giants ont vu DeVito passer moins 1 verge la semaine dernière après être entré en jeu au milieu du deuxième quart, mettre Tyrod Taylor sur la réserve des blessés et n’a toujours pas ajouté une meilleure option de sauvegarde, mais c’est ce qui s’est passé.

La blessure de Jones n’explique pas pourquoi la défense des Giants a été incendiée. Le quart recrue Aidan O’Connell a réalisé 9 sur 10 pour 135 verges en première mi-temps. Jacobs a totalisé 85 verges au sol en première mi-temps. Il n’en avait pas réalisé plus de 77 dans un match complet toute la saison avant dimanche.

Les Raiders n’avaient pas marqué plus de 21 points dans un match de toute la saison avant dimanche. Ils avaient 24 points à la mi-temps. Cela donne une mauvaise image des Giants. Il s’agit probablement davantage d’un acte d’accusation contre McDaniels.

Antonio Pierce remporte sa première victoire

En 2021, les Raiders se sont tournés vers Rich Bisaccia comme entraîneur par intérim après avoir licencié Jon Gruden dans des circonstances controversées. Bisaccia a mené les Raiders aux séries éliminatoires. Au lieu de voir s’il pouvait poursuivre sur cette lancée, le propriétaire des Raiders, Mark Davis, avait besoin d’un jouet plus brillant et plus brillant et a pris la terrible décision d’embaucher McDaniels.

Cela doit être dans la tête de Davis alors qu’il surveille l’entraîneur par intérim Antonio Pierce au cours de la seconde moitié de la saison. Qui sait où va la saison des Raiders, mais c’est un entretien d’embauche pour Pierce.

Les Raiders ont continué à rouler en seconde période contre les Giants. Ils ont pris une avance de 27 points et Fox a déclaré qu’il s’agissait de leur plus grande avance dans un match depuis la deuxième semaine de la saison 2017. DeVito a finalement complété quelques passes et les Giants ont marqué pour ruiner le blanchissage des Raiders. Mais il s’agissait toujours de la performance la plus dominante que les Raiders aient réalisée depuis longtemps. Ce n’est probablement pas une coïncidence si cela s’est produit juste après qu’ils se soient débarrassés d’un entraîneur qui avait perdu le vestiaire, tout comme il l’avait fait lors de son premier passage comme entraîneur-chef avec les Broncos de Denver il y a plus de dix ans.

Les Raiders ont une fiche de 4-5. Il sera difficile pour eux de se qualifier pour les séries éliminatoires, mais pas impossible. Quoi qu’il en soit, il semble qu’ils vont s’amuser beaucoup plus pendant le reste de la saison.