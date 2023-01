Les Raiders RB Josh Jacobs joueront contre les Chiefs après la chirurgie cardiaque d’urgence du père: Source

Le porteur de ballon des Raiders de Las Vegas Josh Jacobs jouera samedi lors de la finale de la saison régulière contre les Chiefs de Kansas City, a confirmé une source de l’équipe à L’athlétisme avant le match. Voici ce que vous devez savoir :

Jacobs a été officiellement répertorié comme douteux pour le match de samedi en raison d’une blessure à la hanche et d’un problème personnel.

Selon un rapport du NFL Network confirmé par L’athlétismeJacobs a passé plusieurs jours cette semaine à Tulsa avec son père, Marty, qui a subi une opération cardiaque d’urgence.

Le demi de quatrième année peut clôturer la saison régulière avec le titre de la NFL au sol tout en jouant contre Kansas City. Il mène la ligue avec 1 608 verges au sol – 160 de plus que Nick Chubb des Browns.

Passé

Tous les signes indiquaient que Jacobs allait manquer la finale de la saison de samedi contre les Chiefs. Le porteur de ballon a soigné des blessures à la hanche et aux obliques et il a raté l’entraînement mercredi et jeudi pour être avec son père malade à Tulsa. Mais son père, Marty, a dit à son fils qu’il devrait jouer, et Jacobs est rentré à Las Vegas vendredi soir pour s’habiller samedi.

Jacobs était parfois sans abri lorsqu’il était enfant et est extrêmement proche de son père.

Ses parents se sont séparés quand Jacobs avait huit ans. Marty s’est battu pour et a finalement obtenu la garde des cinq enfants des Jacobs. Mais Jacobs ne s’entendait pas avec sa mère et ne voulait pas attendre une décision de garde. Il est allé vivre avec son père alors qu’ils se déplaçaient de chambre d’hôtel en chambre d’hôtel, puis pendant une semaine, ils ont dormi dans une Chevy Suburban. Marty a dit qu’il prierait et a juré de protéger le destin de ses enfants

C’est le fils de Jacobs, âgé de six ans, Braxton, qui a trouvé Marty souffrant mardi et a appelé le 911, selon NFL Network. Marty a subi une opération cardiaque mercredi et prévoit de regarder son fils mettre le titre de la NFL sur la glace aujourd’hui. — Tafour

Lecture obligatoire

(Photo : Gary A. Vazquez / USA Today)