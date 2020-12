LAS VEGAS: Justin Herbert a marqué sur un plongeon d’un mètre pour donner aux Chargers de Los Angeles une victoire de 30-27 en prolongation contre les Raiders de Las Vegas jeudi soir.

Les Chargers (5-9) ont mis fin à une séquence de neuf défaites contre leurs homologues de l’AFC Ouest. Les Raiders (7-7) ont perdu le quart Derek Carr en raison d’une blessure à l’aine gauche au premier quart. Ils ont perdu quatre sur cinq, mais ils ont tous détruit leurs chances en séries éliminatoires.

Quelques instants après que le placement de 23 verges de Daniel Carlsons sur la première possession des Raiders ait donné l’avance à Las Vegas 27-24, Herbert a trouvé le large Jalen Guyton sur une séquence du demi de coin Keisean Nixon pour une réception de 53 verges pour préparer le score gagnant.

Los Angeles s’est amélioré à 1-2 lors des matchs de prolongation, tandis que ses quatre matchs contre des ennemis de la division se sont soldés par le jeu final.

Herbert, qui a ciblé neuf receveurs et effectué au moins une passe avec sept, a terminé 22 pour 32 avec 314 verges et deux touchés. Il a établi un record de recrue dans la NFL avec son huitième match de 300 verges.

Pour les Raiders, le scénario est rapidement passé de la victoire incontournable à rester en vie dans la chasse aux séries éliminatoires, à la façon de gagner avec le remplaçant Marcus Mariota voyant sa première action en tant que Raider.

Quatre jours à peine après avoir renvoyé leur coordinateur défensif Paul Guenther, plus quatre partants en défense et avoir écarté leur coordinateur offensif Greg Olson après avoir été testé positif pour COVID-19[feminine, les Raiders ont perdu Carr quand il est tombé boiteux lors d’une troisième course près de la ligne de but au premier quart. Carr est immédiatement allé au vestiaire et n’est pas revenu.

Mariota, le choix n ° 2 du classement général en 2015 par le Tennessee, n’était pas apparu dans un match depuis qu’il est entré dans le match des séries éliminatoires des Titans à Kansas City le 19 janvier. matchs éliminatoires la saison dernière et n’avait pas lancé de touché depuis une victoire 24-10 à Atlanta le 29 septembre 2019.

Il était sur le point de revenir du premier claquement.

Lors de son premier entraînement, il était de 3 pour 3 pour 70 verges et une passe par-dessus tout parfaitement placée à Darren Waller. Mariota a également brouillé pour 11 verges pour un premier essai.

Mais les Chargers ont fait un travail rapide de leur possession finale en première mi-temps et ont pris une avance de 17-10 dans les vestiaires après qu’Herbert a éliminé Las Vegas en secondaire avec des jeux consécutifs identiques. Après avoir rejoint KJ Hill pour 26 verges au troisième essai, Herbert a trouvé Tyron Johnson pour une frappe TD de 26 verges. C’était la 27e passe de touché de Herberts, le liant pour la plupart à Baker Mayfield par une recrue de l’histoire de la NFL.

Mariota a porté sa magie dans la seconde mi-temps, menant les Raiders sur le terrain lors de leur premier entraînement de la seconde mi-temps. Josh Jacobs a plongé la tête la première sur la pile et dans la zone des buts pour l’attacher.

Mariota a terminé 17 des 28 pour 226 verges avec un touché et une interception. Il a également couru pour 88 verges en neuf courses, y compris un touché. Mariota est devenue le troisième Raider à passer pour 150 verges, à se précipiter pour 50 verges, à lancer un touché et à se précipiter pour un autre dans le même match, rejoignant Rich Gannon (2000) et Vince Evans (1987).

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL