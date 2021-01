La troisième saison de Jon Grudens en tant qu’entraîneur des Raiders ressemblait énormément à son deuxième avec un bon départ, une finition décevante et aucune apparition en séries éliminatoires une fois de plus.

Alors que les Raiders (8-8) sont devenus plus puissants en attaque et ont fini par gagner un match de plus lors de leur première saison à Las Vegas, il n’y avait toujours pas grand-chose à se sentir bien.

Notre objectif n’est pas 8-8. Notre objectif est de remporter un championnat, a déclaré Gruden lundi. Vous ne devriez pas faire une croisière ou partir en vacances quand vous êtes 8-8. Nous devons bien regarder comment nous pouvons réduire l’écart. Nous avons l’impression de l’avoir fait dans une certaine mesure avec les meilleures équipes de la ligue, mais nous n’y étions pas encore.

Les Raiders ont réussi à remporter des victoires impressionnantes dans la première moitié de la saison contre le champion en titre du Super Bowl Kansas City, La Nouvelle-Orléans et Cleveland sur la voie d’un record de 6-3.

Mais cinq défaites au cours des six prochains matchs ont déraillé tous les espoirs des séries éliminatoires et la seule différence dans le record est venue parce qu’ils ont converti une conversion de 2 points dans les dernières secondes d’une victoire 32-31 à Denver dimanche au lieu d’en manquer un contre les Broncos en une perte de 1 point en 2019.

C’est un travail en cours, a déclaré le quart Derek Carr. Nous avons l’impression d’aller dans la bonne direction si je suis honnête. Nous avons l’impression d’aller dans la bonne direction. Nous avons juste beaucoup de travail à faire.

L’offensive a montré une amélioration, en particulier dans le jeu de passes. Les Raiders ont augmenté leur score de 7,5 points par match et ont terminé à égalité pour la tête de la ligue avec 17 touchés d’au moins 20 verges.

Mais la défense était encore une fois un problème majeur car les agents libres comme Cory Littleton et Maliek Collins ont eu peu d’impact, et de jeunes joueurs tels que Damon Arnette et Johnathan Abram ont eu du mal dans le secondaire.

Nous devons simplement nous en tenir à une norme acceptable pour les joueurs de football professionnels, a déclaré le secondeur Nicholas Morrow. Je pense que dans certains cas, pour être honnête, nous manquions de responsabilité de la part des joueurs, des entraîneurs. Nous devons tous être plus responsables envers nous-mêmes.

RIVEZ LE D

Les Raiders ont terminé parmi les quatre derniers de la ligue pour les points alloués (29,9), les plats à emporter (15) et les sacs (21). Cela a conduit à la décision de licencier le coordinateur Paul Guenther après 13 matchs et de le remplacer par Rod Marinelli. Gruden a déclaré que la recherche d’un coordinateur à temps plein débutera mardi avec Gus Bradley, Raheem Morris et Joe Barry qui devraient y jeter un coup d’œil.

RÉCEPTEURS ROOKIE

Les Raiders ont passé deux choix élevés au repêchage sur les receveurs Henry Ruggs III (12e au total) et Bryan Edwards (troisième tour) avec peu de gains immédiats. Ruggs a terminé avec 26 attrapés pour 452 verges et deux touchés, se classant à l’extérieur du top 10 parmi les receveurs recrues malgré avoir été choisi en premier. Edwards a réussi 11 attrapés pour 193 verges, mais a obtenu son premier touché à la semaine 17.

Les deux devront intensifier leur jeu, surtout si Nelson Agholor ne revient pas après avoir attrapé 48 passes pour 896 verges et huit touchés après avoir signé un contrat d’un an avec un joueur de base de 1 million de dollars.

PROTÉGER LA CARR

Les Raiders ont beaucoup investi dans la ligne offensive ces dernières années mais auront de grandes questions cette intersaison à commencer par savoir s’il faut ramener Trent Brown pour une troisième saison avec un salaire de 14 millions de dollars. Brown a joué moins de la moitié du temps depuis la signature d’un contrat de 66 millions de dollars sur quatre ans et les Raiders doivent décider s’il vaut un investissement important.

Las Vegas a également de gros engagements envers les gardes Gabe Jackson (9,6 millions de dollars) et Richie Incognito (6,35 millions de dollars), mais pourrait choisir de rechercher des options moins chères pour économiser de l’argent pour la défense.

MERVEILLEUX WALLER

Le plus grand moment fort de la saison pour les Raiders a été l’ailier serré étoile Darren Waller qui a fait un autre grand pas en avant. Il a battu le record de la franchise Tim Browns du Hall of Famer avec 107 attrapés et sa réception de 1 196 verges a été le deuxième plus grand pour un bout serré des Raiders contre Todd Christensens 1 247 en 1983. Waller a exploité des affrontements et a fait claquer le jeu de passes toute la saison.

CUISINE À LA MAISON

La première saison à Las Vegas a été décevante, surtout parce que les supporters n’étaient pas autorisés à voir l’équipe en personne ou le nouveau stade. Les Raiders avaient une note de 2-6 dans un stade Allegiant vide, mais espèrent de meilleurs résultats en 2021 une fois que les tribunes seront pleines.

