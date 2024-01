Les Raiders embauchent Tom Telesco comme directeur général, selon des sources : pourquoi Las Vegas a pris cette décision

Par Tashan Reed, Vic Tafur et Daniel Popper

Les Raiders de Las Vegas embauchent l’ancien directeur général des Chargers de Los Angeles, Tom Telesco, dans le même rôle, selon des sources de l’équipe et de la ligue.

Le mois dernier, le propriétaire Mark Davis a déclaré L’Athlétisme qu’il était nerveux à l’idée de jumeler un entraîneur-chef pour la première fois avec un directeur général pour la première fois. La dernière fois que les Raiders ont eu cette configuration, c’est lorsque l’ancien directeur général Reggie McKenzie a embauché l’ancien entraîneur-chef Dennis Allen en 2012. Le résultat a été qu’Allen a obtenu une fiche de 8-28 et a été renvoyé quatre matchs après sa troisième saison au travail.

“Donc, j’avais un directeur général recrue et un entraîneur-chef recrue”, a déclaré Davis. « Nous n’avions pas un grand esprit footballistique dans le bâtiment pour les aider. C’est quelque chose que j’ai appris tout au long du processus.

Cela étant dit, Davis est entré dans cette intersaison avec un effort pour garder « l’esprit ouvert » sur les candidats potentiels. Sur les six candidats qu’il a interviewés pour le poste de directeur général, cinq d’entre eux n’avaient aucune expérience préalable de directeur général. En fin de compte, cependant, Davis a atterri sur celui qui l’a fait : Telesco.

Pas plus tard que la semaine dernière, le choix de Davis semblait se porter entre le directeur général par intérim Champ Kelly et le directeur général adjoint des Colts Ed Dodds, selon des sources de la ligue. Cependant, après avoir officialisé l’embauche d’Antonio Pierce comme entraîneur-chef vendredi dernier, Davis s’est méfié de l’association d’un entraîneur-chef pour la première fois avec un directeur général pour la première fois.

Il avait prévu d’embaucher un directeur général avant d’embaucher un entraîneur-chef, mais il a fini par se décider à propos de Pierce tout en étant encore indécis quant à savoir qui dirigerait le service du personnel. Davis a pris le week-end pour réfléchir, a fait venir Telesco pour un deuxième entretien lundi et l’a embauché mardi.

Les Raiders semblent donner la priorité à l’expérience avec cette embauche et, en ce sens, ils ont trouvé un nouveau directeur général souhaitable en Telesco pour s’associer à Pierce.

Telesco a passé les 11 dernières saisons à diriger le service du personnel des Chargers. Ce mandat s’est finalement terminé en décembre en raison d’un manque de résultats. Telesco a participé aux séries éliminatoires à trois reprises et a remporté deux matchs éliminatoires, sans jamais dépasser le tour de division. Il s’est toutefois révélé être un solide évaluateur de talents. Il a repêché Keenan Allen, Joey Bosa, Derwin James, Hunter Henry, Rashawn Slater, Tuli Tuipulotu et, bien sûr, Justin Herbert. Il a signé Austin Ekeler en tant qu’agent libre non repêché. Il a signé Casey Hayward en agence libre, et Hayward est devenu deux fois All-Pro. Il a échangé contre Khalil Mack.

Il a également eu ses bouffées, comme Jerry Tillery et Tre’ McKitty dans le repêchage et JC Jackson et Bryan Bulaga en agence libre. Ses défauts tournaient principalement autour de deux choses : ne pas donner la priorité à la ligne offensive et ne pas réussir à construire de la profondeur, en particulier lors des derniers tours du repêchage. Un nouveau départ sous une propriété différente devrait être revitalisant. Telesco a accompagné les Chargers lors d’un déménagement et d’un changement de quart-arrière de franchise, et il n’y a pas grand-chose dans la ligue qu’il n’a pas vu au cours de ses 33 saisons.

Telesco est le quatrième directeur général des Raiders depuis que Davis a succédé à son défunt père Al Davis en 2011. La franchise est en proie depuis plus d’une décennie à des faux pas au repêchage, à de mauvaises signatures d’agents libres et à des échanges bâclés. La responsabilité d’y mettre fin repose désormais sur ses épaules.

Kelly est toujours sous contrat. Actuellement, les Chargers et les New England Patriots sont les deux seules équipes avec des postes de directeur général vacants et il n’a interviewé aucun des deux postes. Si Telesco veut que Kelly fasse partie de son équipe et que Kelly souhaite rester, il pourrait rester dans la franchise en 2024.

(Photo : Paul Bersebach / MediaNews Group / Registre du comté d’Orange via Getty Images)