Les Raiders embauchent Antonio Pierce comme entraîneur-chef à temps plein ; l’ancien entraîneur du LB est allé 5-4 après avoir remplacé Josh McDaniels

Les Raiders de Las Vegas s’en tiennent cette fois-ci à leur entraîneur-chef par intérim. Vendredi, Jonathan Jones, principal initié de CBS Sports NFL a rapporté que les Raiders se concentrent sur l’annonce officielle de l’embauche d’Antonio Pierce comme entraîneur-chef à temps plein.

Pierce a grandi à Compton en faveur des Raiders. Aujourd’hui, il mène la franchise vers l’avenir. Pierce a interviewé d’autres équipes pour leurs postes d’entraîneur-chef vacants, comme les Falcons d’Atlanta et les Titans du Tennessee, mais en fin de compte, il reste à Vegas.

L’ancien entraîneur des secondeurs des Raiders a remplacé Josh McDaniels, licencié, au cours de la 9e semaine et a obtenu une fiche de 5-4 en tant que leader de Vegas. Pierce a enregistré de nombreux faits marquants au cours de sa courte période en tant qu’entraîneur-chef par intérim, notamment la victoire de ses deux premiers matchs, une défaite historique 63-21 contre son rival des Chargers de Los Angeles lors de la semaine 15 et une victoire surprise 20-14 contre les Chiefs à Kansas City le Le jour de Noël.

Sous McDaniels en 2023, les Raiders n’ont enregistré aucune victoire à deux chiffres. Avec Pierce à la barre, Vegas a enregistré trois victoires à deux chiffres en neuf matchs. Pierce a déclenché la défense des Raiders, qui a tenu complètement l’attaque la mieux classée des Dolphins de Miami hors de la zone des buts dans la seconde moitié d’une défaite de sept points, et a enregistré plusieurs touchés défensifs lors de victoires consécutives contre les Chargers et Chefs. Ils ont été la première équipe à accomplir cela depuis les New England Patriots de 2012. Les Raiders ont accordé une moyenne de 16 points par match sous Pierce, qui a mené la ligue des semaines 9 à 18.

Pierce a eu un tel impact dans le vestiaire des Raiders que le passeur All-Pro Maxx Crosby a même aurait menacé de demander un échange si Pierce n’était pas embauché pour être l’entraîneur-chef à temps plein.

“Je veux être un Raider… mais si nous allons dans une direction différente, il n’y a rien qui soit hors de propos”, a récemment déclaré Crosby sur son podcast, via L’Athlétisme.

Pierce était un secondeur non repêché de l’Arizona en 2001 qui a joué pour Washington et les Giants de New York. Il a été capitaine d’une défense gagnante du Super Bowl et a participé au Pro Bowl en 2006. Après avoir pris sa retraite en 2010, Pierce a commencé sa carrière d’entraîneur en 2014 au lycée Long Beach Poly. Il a également été entraîneur des secondeurs, entraîneur-chef associé et coordinateur défensif à l’Arizona State pendant quatre saisons avant d’être embauché par les Raiders pour prendre la relève en tant qu’entraîneur des secondeurs avant la saison 2022.