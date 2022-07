Les Raiders de Kelowna remportent la Coupe Rowcliff pour la première fois depuis 2014

Pour la première fois depuis 2014, les Raiders de Kelowna sont champions de la Coupe Rowcliff.

Après sept longues années et deux saisons annulées, les Raiders sont de retour au sommet en battant les Kamloops Rattlers dans la meilleure des trois séries 2-1.

« Je me sens bien, surtout que je joue à temps plein pour la première fois avec l’équipe », a déclaré le capitaine de l’équipe, Andrew Garant. “Kelowna a eu de si belles opportunités de gagner cette coupe dans le passé et c’était bien après sept longues années sans victoire d’en ramener une à Kelowna.”

Les Raiders ont dominé toute la saison, y compris une saison régulière parfaite de 8-0. Dans ces huit matchs, ils avaient un différentiel de buts de +64 (101 buts pour, 37 buts contre). Ils ont perdu leur premier match de la série finale lorsque Kamloops a remporté le deuxième match.

« Kamloops nous a donné un peu de fil à retordre en finale, a dit Garant. “C’était un peu un signal d’alarme. Nous devions monter d’un cran supplémentaire, donc quand il s’agissait du troisième match, c’est exactement ce que nous avons fait.

Et c’est ce qu’ils ont fait, battant Kamloops 16-9 dans le troisième match pour remporter la Coupe Rowcliff. Garant, qui était le meilleur marqueur de la ligue, mais qui n’a pas marqué dans un match pour la première fois de la saison lors du deuxième match contre Kamloops.

Il était de retour à son état habituel dans le troisième match.

En plus de remporter le championnat, Garant a dominé la Ligue de crosse senior Thompson-Okanagan. En 11 matchs (saison régulière et séries éliminatoires), il a amassé 96 points.

“J’ai eu une très bonne année”, a déclaré Garant. « J’ai eu la chance de jouer avec de très bons joueurs dans cette équipe de Kelowna.

Il a également déclaré à Capital News au cours de la saison à quel point il était ravi de jouer à nouveau à la crosse après sa fermeture comme la plupart des sports pendant la pandémie.

“J’avais faim et je voulais marquer des buts”, a déclaré Garant. “Je voulais être en tête pour les buts, les passes décisives et les points, donc c’étaient des objectifs personnels que j’avais sur moi-même et qui étaient agréables à atteindre.”

À mi-saison, le capitaine Sean Blake a confié le poste de capitaine à Garant, qui a déjà hâte à l’an prochain.

« Je reviendrai, dit Garant. “Je suis prêt à rester ici à long terme et j’ai dit à notre directeur général que ce trophée va rester ici pendant cinq, dix ans maintenant.”

Bien qu’il veuille aider son équipe à réussir, c’est plus important que cela pour Garant. Il veut que la crosse junior et mineure locale voie cela et fasse grandir le jeu.

« Je veux que le mineur de Kelowna voie cela et que l’équipe junior voie que nous jouons bien à la crosse et que c’est amusant de gagner et que travailler un peu n’est pas une mauvaise chose non plus », a déclaré Garant. “Je veux développer le sport, non seulement à Kelowna mais dans l’Okanagan.”

