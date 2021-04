Campanelle et tante Pearl dirigent la qualité d’étoile sur la bonne voie pour se rendre à Royal Ascot cette année en provenance d’Amérique.

La gagnante invaincue du Juvenile Fillies Turf de Brad Cox, Tante Pearl, est dans le compte pour les Coronation Stakes le 18 juin – l’un des huit groupes tout au long de la célèbre réunion de cinq jours, au cours de laquelle les inscriptions pour 12 courses ont été publiées.

Les informations d’identification de tante Pearl devraient être testées lors de son retour dans les Edgewood Stakes à Churchill Downs plus tard cette semaine.

Elle est l’une des huit entrées Ascot formées aux États-Unis, y compris Campanelle – lauréate des Queen Mary Stakes de l’année dernière et quatrième derrière tante Pearl à Keeneland, pour Wesley Ward – et le meilleur sprinter de Brendan Walsh, Extravagant Kid, qui pourrait tenter de remporter le King’s. Stand et Diamond Jubilee Group One double.

Liz Crow, qui représente les propriétaires de tante Pearl, rapporte la pouliche en grande forme alors qu’elle souhaite prolonger son record de ses débuts à trois ans.

« Nous voulons d’abord voir comment tante Pearl se produira vendredi à Edgewood », a-t-elle déclaré.

«Elle va très bien en ce moment. Elle s’est très bien entraînée et nous sommes ravis de la voir revenir.

« J’espère qu’elle revient et gagne bien – et nous pourrons alors aller de l’avant avec le plan de courir à Royal Ascot. »

Campanelle a offert à Ward son 11e succès au Royal Ascot l’an dernier, avant de battre les garçons dans le Prix Morny à Deauville deux mois plus tard.

Elle est l’une des deux entrées de Ward dans la Coupe du Commonwealth, aux côtés d’Illegal Smile, alors qu’il a également des aspirations au Jubilé de diamant et au King’s Stand avec Bound For Nowhere et Maven respectivement.

Il a déclaré: « Campanelle nous a rendu fiers l’an dernier, et les propriétaires sont vraiment ravis de la ramener pour la Coupe du Commonwealth.

«Je suis attentif à cela depuis un certain temps, car je pense que les six stades raides sur le parcours droit lui iront très bien.

«Nous cherchons à lui offrir une course de préparation à environ un mois d’Ascot, même si je ne sais pas encore où ce sera.

« Notre autre pouliche de la Coupe du Commonwealth, Illegal Smile, participera à une course de cinq stades sur l’herbe à Churchill Downs. La façon dont elle y parviendra déterminera si elle voyage. »

Bound For Nowhere est déjà un vétéran de trois missions Royal Ascot, mais il n’est pas encore certain qu’il reviendra.

Ward a ajouté: « Bound For Nowhere a fait un retour vraiment excitant à Keeneland récemment.

« Avec lui, nous nous bousculons pour le ramener à Ascot ou pour un sprint de première année le jour de Belmont Stakes. Il faudra du temps avant de prendre une décision à ce sujet. »

Ward a également de grands espoirs pour Maven et a distingué Ruthin, la récente gagnante de Keeneland, comme un prétendant majeur à ajouter aux quatre victoires précédentes de Queen Mary.

« La pouliche de Ribchester, Ruthin, a produit une performance révélatrice à Keeneland la semaine dernière », a-t-il déclaré.

«Nous nous attendions à ce qu’elle se présente bien avant la course. Tous les chevaux ne produisent pas l’après-midi ce qu’ils vous montrent le matin, mais elle l’a fait, et c’était génial à voir.

« Elle est sur un parcours direct pour les Queen Mary Stakes. »

Extravagant Kid a pris sa forme à un nouveau niveau à l’âge de huit ans, après avoir remporté le sprint Al Quoz sous Ryan Moore à la Coupe du monde de Dubaï lors de son dernier départ.

Walsh a déclaré: « Tout s’est bien passé avec Extravagant Kid, et Royal Ascot est la cible si tout se passe bien d’ici là.

«C’était une bonne performance du cheval à Dubaï.

« Extravagant Kid a des inscriptions au King’s Stand et au Diamond Jubilee. Les deux courses ont leur attrait, et il était logique de s’inscrire pour les deux car il est assez polyvalent.

« Nous verrons comment chaque course prend forme et nous nous rapprocherons du moment. Je ne l’écarterais pas encore pour les deux, même si je dirais que c’est peu probable. »

Une maison stellaire et un défi européen attendront bien sûr les voyageurs transatlantiques.

Lord North de John Gosden détient une entrée pour défendre sa couronne de Prince of Wales’s Stakes – avec la double pouliche d’Aidan O’Brien, lauréate de la Classique, Love et le globe-trotter de William Haggas, Addeybb, finaliste l’année dernière, également dans le mélange.

Le champ de bataille d’O’Brien a remporté les Chesham Stakes en 2020 et pourrait être de retour dans les St James’s Palace Stakes cette fois.