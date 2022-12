Les raffineries de pétrole américaines paient des impôts fonciers 5 fois plus élevés que ce que paie la raffinerie du N.-B.

Une étude qui sera bientôt publiée sur les prélèvements et les taxes payés par l’industrie pétrolière aux États-Unis montre que les impôts fonciers imposés aux raffineries de pétrole au sud de la frontière sont en moyenne de plusieurs millions de dollars de plus que ce que la raffinerie Irving Oil de Saint John a payé.

Cela pourrait bientôt devenir un problème important à Saint John, où plusieurs dirigeants politiques locaux ont manifesté leur intérêt à augmenter les recettes fiscales de la grande industrie, si la province respecte son engagement de donner aux municipalités plus de pouvoir sur l’établissement des taux et des catégories d’imposition.

“Le conseil le déplacerait certainement”, a déclaré le conseiller. Gerry Lowe a demandé si la ville augmenterait les taux d’imposition au-delà des niveaux actuels sur ses plus grandes entreprises si elle était autorisée.

“Plus de gens en parlent tout le temps maintenant, vous savez, et vous obtenez un conseil maintenant qui est très pro pour faire quelque chose.”

Comté de Saint John Gerry Lowe croit que les propriétés sous-marines autour des terminaux pétroliers et méthaniers de Canaport sont sous-évaluées par Service Nouveau-Brunswick et aimerait qu’elles soient révisées. (Robert Jones/CBC)

Lors de l’élection provinciale de 2018, les progressistes-conservateurs du Nouveau-Brunswick se sont engagés à « habiliter les municipalités à avoir un plus grand contrôle sur leurs propres affaires, y compris de plus grands pouvoirs en matière de fiscalité ».

C’était en réponse aux municipalités du Nouveau-Brunswick, y compris Saint John, demandant la possibilité d’établir indépendamment différentes catégories d’impôt foncier, avec des taux d’impôt foncier distincts pour ces catégories, comme la plupart des autres collectivités canadiennes le font déjà.

Des enjeux importants pour les entreprises, les collectivités

C’est une question que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est engagé à examiner entre 2023 et 2025 après que les nouvelles collectivités rurales seront entièrement restructurées et opérationnelles en janvier.

“Ce processus de réforme s’étale sur quatre ans”, a annoncé l’an dernier le ministre des Collectivités locales, Daniel Allain.

“Nous devons d’abord travailler sur la restructuration et la collaboration régionale. Viennent ensuite les piliers de la fiscalité et de l’aménagement du territoire.”

On ne sait pas ce que les collectivités individuelles du Nouveau-Brunswick feraient différemment avec un contrôle étendu sur leurs propres impôts fonciers, mais de nouvelles informations suggérant que la raffinerie de pétrole de Saint John est actuellement parmi les moins imposées sur sa propriété en Amérique du Nord montrent à quel point les enjeux pourraient être élevés pour aussi bien les entreprises que les collectivités.

Daniel Raimi, chargé de cours à l’école de politique publique Gerald R. Ford de l’Université du Michigan, a mené une étude sur le revenu, la propriété et les autres impôts payés par les entreprises aux États-Unis dans diverses industries des combustibles fossiles. (Ressources pour l’avenir)

Selon une version de document de travail d’une étude réalisée par le groupe de recherche basé à Washington Resources for the Future, un examen des impôts fonciers payés par 19 grandes raffineries américaines dans six États montre que le montant moyen payé par les compagnies pétrolières aux communautés locales en 2020 était 71,86 $ US pour chaque baril par jour de capacité de traitement.

Cela suggère qu’une installation de la taille de la raffinerie d’Irving Oil, avec une capacité de 320 000 barils par jour, aurait en moyenne payé à une communauté hôte américaine 23 millions de dollars américains en impôts fonciers en 2020.

C’est environ cinq fois les 6 millions de dollars canadiens que le Nouveau-Brunswick et Saint John ont perçus en impôts fonciers en 2020 sur la raffinerie et les infrastructures connexes, y compris l’installation de stockage et de déchargement du pétrole de Canaport.

Il existe plus de 130 raffineries de pétrole aux États-Unis, mais la moitié d’entre elles traitent moins de 100 000 barils par jour. Dans une interview, l’auteur principal de l’étude, Daniel Raimi, a déclaré qu’au lieu de documenter les impôts fonciers payés par chacun, il a été décidé de s’intéresser à un groupe parmi les plus importants.

Les services municipaux de Linden, NJ, comme la protection contre les incendies, sont financés en partie par les 18,6 millions de dollars US en impôts fonciers payés par la raffinerie ConocoPhillips de 260 000 barils par jour dans la ville. (Ville de Linden/Facebook)

“Idéalement, nous aurions obtenu des données sur chaque raffinerie aux États-Unis et pu déclarer les recettes fiscales qu’elles payaient chaque année, mais il est très difficile d’accéder à ces données”, a déclaré Raimi.

“Ce que nous avons fait, c’est que nous avons essentiellement fait une chasse au trésor pour essayer de trouver des dossiers d’impôts fonciers locaux auprès d’évaluateurs d’impôts fonciers locaux qui ont déclaré les impôts fonciers payés pour certaines des plus grandes raffineries des États-Unis. Nous avons fini par identifier ce que je pense être un nombre assez raisonnable de raffineries et d’agrégation de données pour celles-ci.”

Il y avait de grandes différences dans les montants d’impôts fonciers facturés aux installations individuelles dans l’étude, mais aucune des 19 raffineries n’a payé à ses communautés locales moins que ce qu’Irving Oil est facturé.

L’étude finale a été acceptée pour publication dans la Review of Environmental Economics and Policy basée au Royaume-Uni, mais Raimi a déclaré qu’il existe désormais des différences substantielles par rapport à ce qui est déjà apparu dans le document de travail.

Le fardeau fiscal se déplace vers les propriétaires, dit Lowe

Lowe exprime sa frustration depuis plusieurs années face au manque de croissance de la valeur imposable des propriétés industrielles à Saint John, qui a entraîné un déplacement du fardeau fiscal de la ville vers les propriétaires, alors que la valeur de leurs propriétés s’accélère.

La propriété principale de la raffinerie d’Irving Oil dans l’est de Saint John fait partie de cette tendance.

Le dirigeant d’Irving Oil, Andrew Carson, à droite, et Graham Little ont déclaré aux députés que la société payait des taxes foncières sur sa raffinerie “au-dessus de la moyenne du marché”. (Ed Hunter/CBC)

Il est évalué pour les taxes par Service Nouveau-Brunswick à 107 millions de dollars canadiens pour 2023. Cela n’a augmenté que de 10,2 millions de dollars au cours des 10 dernières années, soit environ la moitié du taux d’inflation.

La facture fiscale qui en résulte a diminué en termes réels et est modeste, non seulement par rapport aux raffineries de pétrole des États-Unis et de l’Ouest canadien, mais également par rapport à d’autres grandes exploitations du Nouveau-Brunswick.

La centrale nucléaire de Point Lepreau a cette année une facture d’impôt foncier de 7,3 millions de dollars, soit plus de 1 % des 500 millions de dollars d’électricité que la centrale produit chaque année.

La production de la raffinerie d’Irving Oil est 20 fois supérieure, soit plus de 10 milliards de dollars par an, mais sa facture d’impôt foncier est toujours inférieure de 1 million de dollars.

Higgs a promis un examen

En 2019, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a promis un examen de la façon dont Services Nouveau-Brunswick évalue la raffinerie pour les taxes, mais cela a été annulé plus tôt cette année par l’ancienne ministre de Services Nouveau-Brunswick, Mary Wilson.

Elle a déclaré à la législature que l’agence ne pensait pas que l’engagement révélerait une valeur imposable cachée.

« À la suite de discussions continues avec l’équipe des services d’évaluation foncière de Service Nouveau-Brunswick et d’un examen des informations actuelles, le gouvernement a été assuré que l’évaluation actuelle de la raffinerie d’Irving Oil se situe dans la fourchette de valeur acceptable et qu’un examen n’est pas recommandé pour le moment. “, a déclaré Wilson.

Sans une évaluation plus élevée, la seule façon d’augmenter les revenus d’une propriété est d’augmenter le taux d’imposition.

La raffinerie de pétrole ExxonMobil, âgée de 50 ans, à Joliet, dans l’Illinois, a payé 26,5 millions de dollars américains en impôts fonciers locaux en 2020. Avec une capacité de raffinage de 248 000 barils par jour, l’usine est 22 % plus petite que la raffinerie d’Irving Oil. (ExxonMobil)

À Burnaby, en Colombie-Britannique, la ville impose à sa raffinerie de pétrole locale un taux d’impôt foncier 8,2 fois plus élevé que le taux résidentiel de la ville pour générer des revenus similaires à ceux imposés aux raffineries américaines. Au Nouveau-Brunswick, les municipalités ne sont pas autorisées à imposer à l’industrie lourde un taux d’imposition supérieur à 1,7 fois ce que paient les propriétaires.

Lowe a déclaré que si la province assouplit ces règles, il sera important de ne pas facturer aux entreprises des montants d’impôt foncier qu’elles ne peuvent pas se permettre, mais il pense qu’il reste encore beaucoup de place pour générer plus d’argent pour la ville dans certains domaines.

“Pour moi, il faudrait faire la distinction entre l’industrie lourde et l’industrie, car vous ne voulez mettre personne en faillite”, a déclaré Lowe.

“Vous devez faire attention aux dégâts que vous causez. Mais, je veux dire, si vous êtes une entreprise qui gagne des milliards, alors je ne pense pas que cela va faire trop de mal. Si nous pouvions obtenir 20 millions de dollars d’impôts de la raffinerie, vous savez, la taxe foncière pour les résidents qui vivent ici, y ont vécu toute leur vie, chuterait drastiquement. »

La raffinerie Phillips 66 Lake Charles à West Lake, en Louisiane, peut traiter 260 000 barils de pétrole par jour. En 2020, il a payé 23,4 millions de dollars américains en impôts fonciers locaux, selon une nouvelle étude. (REUTERS/Jonathan Bachman)

Irving Oil n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les taxes foncières locales payées par les raffineries américaines, mais dans des déclarations précédentes, elle a déclaré qu’elle payait déjà suffisamment de taxes similaires aux montants payés par six raffineries canadiennes au Québec et en Ontario.

“Nos taxes par baril payées sont bien plus élevées que nos concurrents et supérieures à la moyenne du marché”, a déclaré la société lors d’une présentation devant un comité législatif en 2019.

Dans un communiqué jeudi, le ministère de l’Administration locale et de la Réforme de la gouvernance locale a déclaré que d’éventuels changements financiers municipaux sont déjà en cours de discussion avec les municipalités, et qu’il y aura un sommet l’automne prochain avec les dirigeants municipaux sur “la réforme et les questions financières”.

“Nous continuerons d’examiner le système d’impôt foncier pour des améliorations potentielles”, indique le communiqué.