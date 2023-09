Les rafales de vent en Colombie-Britannique ajoutent aux inquiétudes en matière de lutte contre les incendies de forêt

Des rafales de vent et des conditions météorologiques instables dans certaines parties de la Colombie-Britannique ont contribué à déclencher plusieurs incendies de forêt au cours du week-end, forçant un certain nombre d’ordres d’évacuation et d’alertes. Quatre districts régionaux, de la Sunshine Coast à Cariboo, en passant par le centre de l’Okanagan et Peace River, ont émis ou amélioré des ordres d’évacuation entre vendredi et dimanche. Des incendies brûlent près de Big Creek, en Colombie-Britannique, sur une photo d’archive. LA PRESSE CANADIENNE/HO-BC Wildfire Service **CRÉDIT OBLIGATOIRE**

Quatre districts régionaux, de la Sunshine Coast à Cariboo, en passant par le centre de l’Okanagan et Peace River, ont émis ou amélioré des ordres d’évacuation entre vendredi et dimanche.

L’ordonnance la plus récente concerne l’incendie de Glen Lake à l’ouest de Peachland, un incendie présumé d’origine humaine repéré samedi et qui, selon le BC Wildfire Service, a brûlé plus de quatre kilomètres carrés et forcé l’évacuation de huit propriétés récréatives.

Les trois autres ordres d’évacuation concernent un total de 54 propriétés rurales autour de l’incendie de Horn Lake à l’ouest de Williams Lake, de l’incendie de Clowhom Lake au nord-ouest de Sechelt et de l’incendie de Stoddart Creek au nord de Fort St. John.

Alors qu’un front froid en rafales balayait la Colombie-Britannique au cours du week-end, le district régional de Peace River a renforcé les ordres et les alertes concernant le coin nord-est de l’incendie de Stoddart Creek, qui a carbonisé 295 kilomètres carrés et est resté hors de contrôle depuis son déclenchement, peut-être par les humains, à la mi-mai.

Des alertes d’évacuation ont également été émises pour des incendies au nord et à l’est de Pemberton, y compris pour plusieurs propriétés à Spruce Lake dans le parc du mont South Chilcotin, alors que l’incendie de Downton Lake, d’une superficie de 93 kilomètres carrés, menace le coin sud du parc connu pour sa pêche et son gibier sauvage. visualisation.

Le service des incendies de forêt affirme que le nombre d’incendies actifs en Colombie-Britannique reste supérieur à 400, avec sept nouveaux incendies déclenchés au cours des dernières 24 heures et 154 classés comme étant hors de contrôle.