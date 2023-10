Les radiographies de la main de Justin Fields sont négatives, mais les Bears de Chicago attendent de voir si lui ou Tyson Bagent débuteront ensuite – Twin Cities

Le quart-arrière des Bears de Chicago, Justin Fields, voulait revenir au match de dimanche contre les Vikings du Minnesota, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus.

Mais Fields n’a pas pu saisir le ballon en raison de la blessure à la main droite qu’il a subie lors d’un sack au troisième quart et a été mis à l’écart pour le reste de la défaite 19-13 des Bears.

La question majeure est désormais de savoir si Fields manquera plus de temps. Les radiographies de la main de Fields se sont révélées négatives pour toute fracture, mais les Bears attendent les résultats d’une IRM. Fox Sports et NFL Network ont ​​​​rapporté que Fields s’était luxé le pouce.

« Nous aurons plus d’informations demain », a déclaré Eberflus.

Dans une saison 1-5 qui consiste essentiellement à déterminer si Fields est le quart-arrière du futur des Bears, ces résultats de tests sont peut-être plus cruciaux que le résultat final sur le terrain dimanche. Eberflus a déclaré que le comportement de Fields après le match était « génial ».

« Il dit: ‘Coach, nous verrons où c’est demain’, a déclaré Eberflus. « Il était positif et il était optimiste. »

Fields essayait de se débarrasser du ballon lorsque la secondeuse extérieure des Vikings, Danielle Hunter, l’a limogé par derrière avec 10 minutes et 43 secondes à jouer au troisième quart. La main de Fields était tendue alors qu’il essayait de lancer le ballon, et celui-ci toucha le sol avant son corps.

Fields lui tenait la main et grimaçait alors qu’il courait jusqu’à la ligne de touche et s’asseyait brièvement sur le banc. Il se dirigea d’abord vers la tente médicale puis vers les vestiaires. Les Bears ont finalement exclu Fields du jeu, se tournant vers la recrue non repêchée Tyson Bagent pour prendre ses premiers clichés dans la NFL.

« C’est dommage d’avoir un gars comme ça et de ne pas pouvoir l’avoir sur le terrain », a déclaré le demi offensif D’Onta Foreman à propos de Fields. « Mais ce vestiaire a une grande confiance en Tyson et en ce qu’il apporte. Nous l’avons vu travailler chaque jour à l’entraînement et les choses qu’il a pu faire. C’est vraiment nul mais nous avons beaucoup confiance en (Bagent). … Son équilibre et son calme, la façon dont il se maîtrise dans le groupe, mettant tout le monde sur la bonne page.

Avant que Fields ne soit blessé, lui et l’offensive des Bears n’ont pas fait grand-chose pour donner un élan à leur solide performance contre les Commanders de Washington lors de la semaine 5.

Fields a complété 6 des 10 passes pour 58 verges, aucun touché, une interception et une note de passeur de 36,7. Il a été limogé quatre fois. Les Bears avaient moins-3 verges par la passe après leurs trois premiers entraînements avant que Fields ne se connecte à Darnell Mooney pour une passe de 39 verges. Les Bears ont eu la chance de prendre les devants à la fin du deuxième quart, mais Hunter s’est mis face à Fields sur une passe et Jordan Hicks l’a intercepté.

Le receveur large DJ Moore, qui a récolté 230 verges sur réception contre les Commanders, a été ciblé à deux reprises en première mi-temps, avec un attrapé de 7 verges. Moore a déclaré qu’à un moment donné, les Vikings avaient trois joueurs sur lui.

« Tous les regards différents, toutes les pressions et tout ce qui nous arrivait », a déclaré Moore. « C’est difficile quand on y va et qu’on pense qu’ils vont faire une chose et qu’ils font toute une multitude de choses qu’ils ont soit mises en œuvre, soit simplement quelque chose avec lequel battre notre appel de jeu. »

L’incohérence de l’offensive de passe derrière Fields au cours de six matchs a laissé des questions majeures aux Bears quant à savoir s’ils vont rester avec lui au-delà de 2023, d’autant plus qu’eux et les Panthers de la Caroline, dont le choix de premier tour de 2024 appartient aux Bears, abandonnent. plus profondément dans le sous-sol de la NFL – avec des choix de repêchage plus élevés en vue.

Fields ne peut pas les convaincre d’une manière ou d’une autre s’il est absent pendant une période prolongée en raison d’une blessure à la main.

Le tour de Bagent en tant que leader des Bears ne s’est pas exactement déroulé comme un conte de fées pour le quart-arrière de la Division II de Shepherd University qui s’est frayé un chemin dans le rôle de remplaçant des Bears grâce à des performances de pré-saison et d’entraînement.

Bagent, qui a déclaré avoir obtenu une « poignée » de clichés avec l’offensive de la première équipe lors de l’entraînement la semaine dernière, a complété 10 des 14 passes pour 83 verges et une interception et a également perdu un échappé et un touché.

Il a fouillé sur un strip-sack du gardien des Vikings Josh Metellus lors de son troisième snap dans la NFL. Hicks a récupéré le ballon et l’a transformé en un touché de 42 verges et une avance de 19-6 pour les Vikings.

« Un petit problème de communication », a déclaré Bagent. « Mais en fin de compte, je dois garder les deux mains sur le ballon. Je dois protéger le ballon.

Bagent a récupéré pour mener les Bears à un touché trois drives plus tard, se connectant avec Moore sur des passes de 18 et 24 verges et marquant sur une course d’un mètre. Il a ensuite amené les Bears à la ligne des 35 verges des Vikings lors de leur prochain entraînement avec une chance de le gagner, mais il a renversé Moore sur une passe interceptée par Byron Murphy Jr..

Bagent a parlé d’émotions mitigées après le match – mais a déclaré principalement qu’il pensait à ne pas remporter la victoire.

« Plus que tout, je veux juste revenir sur quelques-uns de ces jeux », a déclaré Bagent. « Évidemment, j’aurais aimé une issue différente dans le match. Je pense qu’après avoir réfléchi et réfléchi à cela, je suis extrêmement reconnaissant pour la vie qui m’a été offerte.

Si Fields ne peut pas revenir cette semaine pour le match de dimanche prochain contre les Raiders de Las Vegas à Soldier Field, les joueurs des Bears ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que Bagent soit un leader posé et confiant.

«Il a beaucoup de confiance en lui», a déclaré l’ailier rapproché Cole Kmet. « Il a de la conviction dans ce qu’il fait et ce qu’il dit, et s’il doit prendre le relais ici pendant un moment, nous allons nous rallier à lui et faire en sorte que cette situation soit la meilleure possible pour lui. »

