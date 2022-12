Les radars et le nouveau permis de conduire sont une double attaque contre notre liberté de mouvement

LORSQUE les radars ont été introduits pour la première fois, ils étaient gris et pratiquement invisibles, nous savions donc pertinemment qu’ils n’avaient pas été installés pour ralentir les gens.

Ils étaient là pour attraper les gens, donc ils pouvaient être condamnés à une amende.

Il fut un temps où réussir son examen de conduite n’était qu’une formalité – maintenant ce n’est plus si facile Crédit : Alamy

En bref, ils étaient le fisc dans une boîte.

Cependant, lorsque le gouvernement s’est rendu compte que nous avions réglé ce problème, il a dit qu’il les rendrait plus visibles. Donc ils ne l’ont pas fait.

Pouvez-vous voir les caméras sur un portique d’autoroute ?

Ou les vérificateurs de vitesse moyenne sur les routes à deux voies ?

Ou la fourgonnette qui est garée derrière un buisson ?

Mais je commence à soupçonner qu’escroquer l’automobiliste n’est plus le but premier de ces trucs infernaux.

Je pense qu’en fait, ils sont maintenant là pour retirer les voitures de la route afin que le gouvernement puisse atteindre ses stupides objectifs écologiques sans carbone.

Sinon, pourquoi introduiriez-vous une limite de 20 mph?

Tout le monde, à un moment donné, va casser ça. Même le vicaire local dans sa Morris.

Et il y a toujours une caméra à portée de main pour bondir.

Ou un fonctionnaire dans une camionnette rapide, regardant YouPorn sur son téléphone alors que son équipement vidéo vous surprend en train de descendre une colline à un 32 mortel.

De nos jours, vous pouvez faire un saut dans les magasins pour acheter du lait et rentrer à la maison dix minutes plus tard avec 12 points et sans permis de conduire.

Donc, c’est vous hors de la route pendant quelques mois. Ce qui est bon pour l’objectif zéro carbone.

Et nous voyons une chose similaire se produire AVANT que les gens aient même obtenu une licence.

Il fut un temps où réussir son examen de conduite n’était qu’une formalité.

Tant que vous pouviez faire marche arrière dans un virage sans faucher une vieille dame et utiliser les freins correctement, vous étiez absent.

Plus maintenant. Aujourd’hui, le test théorique est aussi difficile qu’un examen de physique quantique pour le socialiste en phase terminale.

Une question est “Qu’est-ce que cela signifie si vous voyez un piéton avec un chien qui a un pelage jaune ou bordeaux?”

Je n’ai aucune idée.

Les caméras et les contrôleurs de vitesse sont un moyen d’exaspérer les automobilistes et de les chasser de la route Crédit : Alamy

COINÉS DANS NOS MAISONS

Ou que diriez-vous de celui-ci? « Quels usagers de la route sont les plus difficiles à voir lorsque vous faites marche arrière ? » Je ne sais pas. Un bébé? Warwick Davis ?

Ensuite, il y a ceci. « Vous voulez faire marche arrière sur une route secondaire. Que devez-vous faire si vous n’êtes pas sûr que la zone derrière votre voiture est dégagée ? »

Euh, pas sûr. Espérer le meilleur ?

Le test pratique est tout aussi difficile, c’est pourquoi, aujourd’hui, pas moins de 50 000 tests de conduite par an sont passés par des personnes qui ont déjà échoué CINQ fois.

C’est comme une double attaque contre notre liberté de mouvement.

Ils retireront les licences à ceux qui les ont déjà.

Et ils rendront l’examen de conduite si difficile qu’ils n’auront plus à le délivrer.

Alors quoi? Nous finissons dans le train. . . qui ne fonctionne pas parce que le chauffeur est en grève.

Ou coincés dans nos maisons, que nous n’avons pas les moyens de chauffer.

La conception de l’IA alimente les clones de voitures

DEPUIS des années, les gens disent que toutes les voitures se ressemblent.

Et maintenant, une photo faisant le tour des réseaux sociaux montre qu’ils le font vraiment.

Les voitures d’aujourd’hui se ressemblent toutes remarquablement et la conception de l’IA est à blâmer Le crédit:

Le problème est que toutes les voitures de nos jours doivent être aussi économes en carburant que possible.

Il n’y a donc pas de place pour les ailes, la flamboyance ou le piquant.

Et cela signifie que vous vous retrouvez avec une forme conçue par ordinateur qui a la forme . . . comme une voiture.

Plus calme sur Sir Starmer

JE PENSE que la plupart d’entre nous acceptent que le Parti travailliste remporte les prochaines élections et que, par conséquent, Sir Starmer sera Premier ministre.

À première vue, cela fait peur, car nous nous souvenons tous qu’il a soutenu Corbyn.

Sir Keir Starmer n’est peut-être pas un Premier ministre que nous devons craindre Crédit : Splash

Ce qui signifie que derrière les cheveux Lego et le sourire joyeux, il se situe sur le spectre politique quelque part entre Staline et Scargill.

Ou le fait-il ? Tony Blair a rejoint le parti travailliste en 1975.

Il était là-bas dans sa rosette rouge élégante tout au long de la direction de Michael Foot et Neil Kinnock. C’était donc un vrai petit gaucher.

Mais aujourd’hui, il se promène en disant à qui veut l’entendre que le Qatar n’est pas si mal et que nous devrions tous tolérer ses opinions sur les droits des travailleurs et l’homosexualité.

Alors qui est Starmer ? Que pense-t-il vraiment ?

Eh bien, pour essayer de le savoir, j’ai jeté un coup d’œil à sa célèbre famille secrète.

Et il s’avère que sa femme, Victoria, est une fan de tennis et que le couple a appelé leur fils Toby.

Ils n’ont jamais révélé publiquement le nom de leur fille. Probablement parce que c’est Humphreyetta.

Je ne suis pas sûr que je vais perdre trop de sommeil, alors, s’il entre dans le numéro 10.

Frappe un à Covid VOUS VOUS SOUVENEZ de Covid? C’était fondamentalement une nouvelle sorte de grippe, mais elle a poussé notre gouvernement à se précipiter comme si leurs rétines s’étaient soudainement détachées. Eh bien en Chine, c’est de retour – et avec une vengeance. Au plus fort de la pandémie, la Chine comptait 28 000 cas par jour. Il en compte désormais 31 500 et, malgré des mesures de verrouillage vicieuses, le nombre grimpe rapidement. Si le schéma se répète ici, et c’est une possibilité distincte, nous allons vivre un hiver encore plus délicat que nous ne le pensions. La seule bonne nouvelle est qu’on ne dira pas aux travailleurs de rentrer chez eux. Car grâce à toutes les grèves, la plupart seront déjà là.

Un gagnant des cendres

Les grands feux de joie prennent un temps incroyablement long à s’éteindre – et j’ai peut-être établi le record Crédit : Alamy

J’ai eu un feu de joie le 5 novembre.

Apparemment, tous les agriculteurs font cela. Cela leur donne une chance de mettre le feu à tout ce qu’ils ne sont normalement pas autorisés à brûler.

Le problème, c’est que je pense que j’ai peut-être exagéré.

Parce que même après toute la pluie que nous avons eue, le tas de bois carbonisé que je peux voir par la fenêtre de ma cuisine fume TOUJOURS aujourd’hui, près d’un mois plus tard.

Cela doit être une sorte de record.

Telly est perdu dans le transport

IL y a beaucoup de choses dont la police devrait s’inquiéter en ce moment.

Comment faire face aux fous de Just Stop Oil. Comment résoudre les cambriolages. Ou comment regagner la confiance du public.

Au lieu de cela, cependant, la police de Surrey se préoccupe de la question pas du tout épineuse de savoir quoi faire si une policière transgenre pré-opératoire «insiste pour fouiller à nu» les femmes.

Hmmm. S’ils insistent, c’est qu’il y a manifestement quelque chose qui ne va pas chez eux.

Ils doivent donc être expulsés de la force immédiatement. Mais c’est juste moi qui parle.

Ce que le chef de la police a dit – et vous devez lire ceci attentivement – ​​était : « Si un homme entièrement intact est arrêté et mis en garde à vue pour être fouillé à nu et exige qu’il, ou s’ils préfèrent, elle soit identifiée comme une femme à cette fin (fouille à nu par une femme), je pense que la plupart des personnes trans auraient un problème avec ça.

Pendant ce temps, ils n’ont toujours pas trouvé l’homme qui a piraté ma télé.

Gros bombardier

Le nouveau bombardier nucléaire américain B21 coûte 500 millions de livres sterling chacun Crédit : Wikipédia

Ainsi, les Américains ont enfin dévoilé leur incroyable nouveau bombardier nucléaire B21.

D’un coût de 500 millions de livres sterling chacun, ces nouveaux avions super furtifs seraient encore plus invisibles au radar qu’une graine de pissenlit.

Et le moment de leur dévoilement est évidemment conçu pour dire aux Chinois : « Ne touchez pas à Taïwan ou vous découvrirez soudainement que votre maison est en feu.

Je ne suis pas sûr que les Chinois écoutent, cependant, car ils sont un peu occupés en ce moment à faire face à un torrent d’émeutes anti-gouvernementales de plus en plus en colère.

C’est étrange, n’est-ce pas ? Nous aimons penser que nous devenons plus civilisés, mais plus chaque jour passe, je commence à me poser des questions.