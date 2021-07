Les racistes vils qui ont abusé de Rashford, Sancho et Saka ont uni la nation avec dégoût

Fierté de lions

LES vils racistes qui traînent les doigts qui ont abusé de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont réalisé une chose avec leurs lâches abus en ligne – ils ont uni une nation entière avec dégoût.

Nos trois jeunes stars ont fait preuve d’une formidable bouteille pour tirer un penalty lors de la finale de l’Euro 2020, les espoirs et les rêves du pays reposant sur leurs épaules.

L’équipe d’Angleterre est un modèle brillant et une source d’inspiration pour les enfants à travers le pays Crédit : Getty

Malheureusement, ce n’était pas pour l’Angleterre.

Mais la raison pour laquelle ces jeunes étaient même dans cette position était que leurs compétences et leur travail acharné leur avaient valu une place dans l’équipe d’Angleterre – et ont aidé à mener l’équipe, eux-mêmes et leur pays jusqu’à cette fusillade finale.

Ils sont des modèles brillants et une source d’inspiration pour les enfants à travers le pays.

En revanche, la vie raciste de l’étang qui les a maltraités sont des reliques idiotes d’un passé horrible.

Comme le Premier ministre Boris Johnson l’a dit hier, ils devraient ramper sous leur rocher – et y rester.

Les géants des médias sociaux sont également humiliés. Ils parlent un bon jeu pour empêcher que leurs sites soient utilisés pour répandre de la bile raciste – mais peu ou rien n’est fait.

Pendant ce temps, la FA et la police ont des questions à répondre sur les scènes de non-droit à Wembley dimanche soir.

Les fans de Ticketless ont pris d’assaut les portes, des bagarres ont éclaté tout autour du sol et des familles terrifiées ont découvert que leurs sièges avaient été volés par des yobs.

C’était un énorme but contre son camp à la fin d’un tournoi qui a fait le bonheur de millions de personnes et – à part quelques idiots idiots – a uni notre pays.

Notre aide gonflée

Les députés travaillistes et les rebelles conservateurs de la VERTU qui s’opposent à la réduction de notre budget gonflé d’aide à l’étranger suggèrent que la Grande-Bretagne met fin à l’aide aux nécessiteux.

Rien n’est plus éloigné de la vérité.

La Grande-Bretagne est en fait l’un des plus gros dépensiers d’aide au monde. Même après une réduction temporaire de 0,7% du PIB à 0,5%, nous donnerions toujours 10 milliards de livres sterling, plus des millions de vaccins Covid.

Face à notre propre montagne de dette Covid de 352 milliards de livres sterling, il est de bon sens de faire des économies temporaires dans l’aide à l’étranger.

Cela montre à quel point certains de nos députés sont devenus déconnectés du fait qu’ils ne peuvent pas voir cela.

Toujours pas libre

Le lundi SUIVANT commence à ressembler de moins en moins à la Journée de la liberté promise par Boris Johnson il y a seulement une semaine.

Il est conseillé au public de continuer à porter des masques, le travail à domicile se poursuivra et les passeports Covid sont de retour à l’ordre du jour.

Le Premier ministre a même fait marche arrière sur l’idée que sa feuille de route est irréversible – soulevant la perspective effrayante d’un Lockdown 4 si une nouvelle variante se présente.

Les jabs fonctionnent, PM. Si ce n’est pas le moment de nous libérer vraiment, quand est-ce ?