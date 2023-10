Les racines profondes du conflit Israël-Gaza

Il a fallu l’attaque meurtrière du Hamas aujourd’hui pour rappeler à Israël, aux États-Unis et au monde que la Palestine compte toujours.

Le groupe militant basé dans la bande de Gaza occupée a lancé des attaques aériennes et franchi la barrière hautement sécurisée menant à l’État d’Israël. Des centaines d’Israéliens ont été tués, un ampleur historique de la violence pour le pays. La contre-attaque israélienne conduira inévitablement à davantage de morts et de destructions pour les Palestiniens et à un renforcement de l’occupation.

Cela survient après près de deux décennies pendant lesquelles les dirigeants américains et mondiaux ont négligé les plus de 2 millions de personnes vivant à Gaza qui endurent un cauchemar humanitaire, avec son espace aérien, ses frontières et sa mer sous contrôle israélien. L’attaque intervient au milieu d’un échec continu à lutter contre la situation dangereuse pour les Palestiniens en Cisjordanie où le gouvernement d’extrême droite israélien a, au cours de l’année écoulée, aggravé la douleur quotidienne déjà brutale de l’occupation.

Les cas de forces de sécurité israéliennes et de colons israéliens contrariant les Palestiniens par la violence se multiplient, du pogrom sur la ville de Huwara à un nouveau rythme de raids meurtriers sur Jénine. Les ministres du gouvernement israélien poursuivent des politiques annexionnistes et partagent une rhétorique rageuse ; tous deux incitent à de nouvelles réactions violentes de la part des Palestiniens et apparaissent à un moment où de nouveaux groupes militants ont émergé et revendiquent le rôle de la cause palestinienne. La présence désormais régulière de Juifs israéliens priant à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, l’un des lieux saints de l’Islam, a encore accentué la pression sur la situation. Un commandant du Hamas a cité plusieurs de ces facteurs dans sa déclaration.

Mais la réalité actuelle de l’occupation n’a pas figuré en bonne place dans l’engagement des dirigeants américains ou arabes dans la région ces dernières années, même si la situation des Palestiniens s’est aggravée.

La question doit donc être posée au gouvernement israélien, à l’administration Biden et aux dirigeants arabes : comment ont-ils oublié les Palestiniens ? Comment ont-ils si ouvertement ignoré Gaza ?

Le président Joe Biden n’a pas inversé la politique de son prédécesseur Donald Trump consistant à laisser de côté la question de Palestine et a au contraire déployé un immense capital pour normaliser les relations d’Israël avec les États arabes, quelles que soient les politiques extrêmes du gouvernement israélien.

Dans l’équation diplomatique actuelle dirigée par les États-Unis, il n’y a pas de place pour les Palestiniens, sauf pour parler de concessions mineures pour atténuer les humiliations quotidiennes. Biden a déclaré récemment, comme le font souvent nombre de ses substituts, que les États-Unis restaient déterminés à « préserver la voie vers une solution négociée à deux États ».

Mais les négociations entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine ont été gelées depuis 2014 sous le président Barack Obama, et la plupart des analystes palestiniens reconnaissent à ce stade que les administrations américaines depuis le président Bill Clinton se sont engagées dans un processus asymétrique et raté qui n’aurait jamais permis de respecter les conditions. d’un État palestinien indépendant et souverain.

Ainsi, le symbolisme du Hamas franchissant les barrières de sécurité israéliennes et faisant des ravages en Israël – y compris l’enlèvement d’au moins un soldat israélien ainsi que de civils – résonnera à travers la Palestine, le monde arabe et au-delà.

Les conflits entre Israël et le Hamas, ainsi que le conflit Hezbollah-Israël de 2006, ont été en grande partie des échanges de roquettes et d’artillerie. Même au cours des décennies de guerres israélo-arabes à grande échelle, les combats se sont déroulés à l’extérieur. « Aucune armée arabe n’est entrée sur le territoire d’Israël depuis la guerre de 1948 », m’a dit l’éminent universitaire palestinien Rashid Khalidi de l’Université de Columbia. « C’est une énorme surprise stratégique. »

Israël et les États-Unis ont souhaité que les Palestiniens partent. Le terrible bain de sang provoqué par les attaques d’aujourd’hui souligne le coût d’une telle action.

Comment Biden a raté le complot sur Gaza

J’ai assisté à plusieurs conférences politiques au Moyen-Orient ce mois-ci et j’ai probablement passé trop de temps à interviewer des experts de Washington et à assister à des conférences sur l’histoire du Moyen-Orient.

Les Palestiniens sont à peine représentés dans les panels et les keynotes. Les principaux acteurs de l’administration Biden évoquent la Palestine comme un problème secondaire. Gaza ne revient plus.

Mais cela reste central dans la façon dont les Palestiniens et les Arabes perçoivent Israël, la Palestine et le Moyen-Orient – ​​et dans la façon dont de nombreux Arabes perçoivent le rôle des États-Unis dans le monde.

Trump a exacerbé le désespoir pour les droits politiques des Palestiniens en excluant complètement les Palestiniens du processus, et a plutôt contribué à conclure des accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Mais les dirigeants arabes autocratiques qui ont fait la « paix » avec Israël n’ont jamais représenté leurs propres citoyens.

Alors que l’équipe de Biden au Moyen-Orient donne la priorité à un accord à long terme entre Israël et l’Arabie saoudite, le cercle restreint de Biden a complètement évité de parler de Gaza. C’est d’autant plus surprenant que la guerre de deux semaines entre Israël et le Hamas en mai 2021 aurait dû être une indication de la centralité durable de la Palestine dans les affaires du Moyen-Orient. Mais autant que je sache, Washington n’a pris aucune décision politique concernant cette guerre. Aucun examen des politiques.

Il y avait de la complaisance. « La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies », a déclaré la semaine dernière le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan.

Ce n’est même pas la première fois que quelqu’un comme Sullivan, qui a également été haut fonctionnaire de l’administration Obama, travaille avec ses homologues égyptiens pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, comme il le fait probablement actuellement. Mais il est désormais clair que lui et d’autres ont traité le rétablissement de la paix à Gaza comme un spectacle secondaire. Cela ne fait pas partie intégrante de l’approche de Biden.

La crise humanitaire à Gaza, sur laquelle le Hamas exerce un certain contrôle, reste plus aiguë que jamais. Mais comme les États-Unis désignent depuis longtemps le Hamas, le groupe politique militant palestinien doté d’une vision du monde islamiste, comme organisation terroriste, les responsables américains ne peuvent pas les contacter et doivent travailler par l’intermédiaire de pays tiers. Cela signifie que la base de connaissances et l’expertise américaine sur Gaza ne sont pas seulement faibles – elles sont inexistantes.

La direction de l’OLP, dont le président Mahmoud Abbas est toujours en poste à 87 ans, manque de légitimité parmi les Palestiniens. L’Autorité palestinienne, l’organisme qui exerce un certain contrôle administratif sur la Cisjordanie occupée et qu’Abbas dirige également, est considérée par les Palestiniens comme un bras de collaboration de l’occupation israélienne. Un mouvement populaire de jeunes Palestiniens qui s’engagent dans une résistance violente contre l’État sécuritaire israélien, contre les colons et contre les civils a émergé.

Entre le gouvernement israélien radical et les dirigeants palestiniens sclérosés, l’administration Biden a choisi de poursuivre sur la voie des accords de normalisation de Trump, avec l’Arabie saoudite comme récompense. L’équipe de Biden affirme toujours son allégeance à la recherche d’un État palestinien tout en ne faisant guère plus, ce qui révèle le vide de la solution à deux États.

Ce que cela signifie pour les Palestiniens

Tôt samedi, le Hamas a envoyé des bulldozers à travers les barrières qui encerclent les Palestiniens de Gaza en provenance d’Israël et du reste du monde. Cette image de résistance à l’occupation sera largement diffusée dans le monde arabe et perdurera bien au-delà de cette guerre. Son pouvoir symbolique ne peut être sous-estimé.

Gaza est essentiellement un camp de réfugiés (environ 70 pour cent des personnes vivant à Gaza viennent de familles déplacées lors de la guerre de 1948) et une prison à ciel ouvert, selon des groupes de défense des droits humains. Les Nations Unies décrivent le territoire occupé comme une « crise humanitaire chronique ». Israël impose un blocus à Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007, et l’Égypte voisine au sud a également imposé de sévères restrictions de mouvement.

À eux deux, Israël et l’Égypte surveillent l’entrée et la sortie de toutes les personnes, véhicules et marchandises. Ils n’ont pas autorisé suffisamment de matériaux de construction et d’articles humanitaires dans la bande de Gaza occupée pour permettre au territoire meurtri de se reconstruire après les épisodes récurrents de bombardements israéliens meurtriers qui seraient censés cibler le Hamas, mais qui entraînent souvent des pertes civiles dans ce territoire très dense.

Le gouvernement israélien actuel a aggravé ces réalités, a expliqué Khalidi, en augmentant la pression sur les Palestiniens sur plusieurs fronts : à Jérusalem, en serrant Gaza, en attaquant des villages palestiniens par des colons, avec des politiciens colons dirigeant des ministères au sein du gouvernement israélien ; et avec des politiques annexionnistes comme le récent changement de politique majeur qui confie au gouvernement civil israélien (et non à l’armée israélienne) la responsabilité de la Cisjordanie occupée. Les attaques du Hamas contre Israël ne changeront pas la vie des Palestiniens, et le gouvernement israélien va désormais utiliser toute la force de son armée avancée en réponse. Et compte tenu de l’état d’urgence en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est actuellement en pourparlers avec les partis d’opposition pour former un gouvernement d’unité pour le pays. Mais même si certaines des voix des colons les plus extrémistes actuellement au sein du cabinet israélien sont remplacées par des voix israéliennes plus dominantes, les politiques dures contre les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza se poursuivront.

« Cette pression exercée sur les Palestiniens suppose simplement qu’ils sont insignifiants et qu’ils toléreront n’importe quel degré d’humiliation, et ce n’est tout simplement pas vrai », m’a dit Khalidi. « Si vous aviez levé le siège de Gaza, cela ne se serait pas produit. »

Aujourd’hui, les Israéliens subissent de terribles pertes et un immense sentiment de danger, et les Palestiniens vivant à Gaza subiront davantage de violence, notamment l’entrée des troupes israéliennes dans les territoires et les bombardements massifs de prétendus sites militaires qui entraînent généralement un lourd tribut civil.

Les puissances mondiales ignorent Gaza, mais certaines en Israël ne l’oublient pas.

« La peur que ressentent actuellement les Israéliens, moi y compris, n’est qu’un fragment de ce que les Palestiniens ressentent quotidiennement sous le régime militaire de plusieurs décennies en Cisjordanie, et sous le siège et les assauts répétés de Gaza », écrit le journal. Le journaliste israélien Haggai Mattar dans 972 Magazine. « La seule solution, comme cela a toujours été le cas, est de mettre fin à l’apartheid, à l’occupation et au siège, et de promouvoir un avenir fondé sur la justice et l’égalité pour nous tous. Ce n’est pas malgré l’horreur que nous devons changer de cap, c’est justement à cause d’elle.»