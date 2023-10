Les racines de l’autoritarisme actuel proviennent d’une décision de la Cour suprême du XIXe siècle

L’Alabama est un ardent défenseur de cet ordre politique racialement polaire. En 2022, un tribunal de district composé de trois juges a estimé que la carte de redécoupage proposée par l’État avait dilué les votes minoritaires, en violation de la loi sur les droits de vote. Il a ordonné à l’Alabama de créer une deuxième circonscription au Congrès à majorité noire ou « ou quelque chose d’assez proche » afin que les électeurs noirs « aient la possibilité d’élire un représentant de leur choix ». Dans une décision de 5 contre 4, le tribunal de Milligan a rejeté les arguments de l’Alabama en faveur d’une réinterprétation de la loi et lui a ordonné de suivre la décision du tribunal inférieur.

Au lieu de cela, cet État – où le message « Heart of Dixie » est toujours obligatoire sur toutes les plaques d’immatriculation – a défié le tribunal avec une nouvelle carte qui ne créait pas de possibilité réaliste pour les électeurs noirs d’élire un deuxième membre du Congrès. Cela a conduit le tribunal inférieur, contrarié, à demander à un expert indépendant de redessiner la carte. L’Alabama a alors déposé une demande d’urgence auprès de la Cour suprême qu’il venait de défier, lui demandant de suspendre le travail de l’expert indépendant le temps de poursuivre un énième appel.

Le mois dernier, le tribunal a rejeté cette demande d’urgence, ouvrant ainsi la voie à la mise en place d’une carte plus juste d’ici les élections de 2024.

Sans police judiciaire, les politiciens désormais redevables à la politique MAGA de griefs blancs étoufferont plutôt qu’encourageront la création de districts multiraciaux compétitifs. Si le tribunal de Roberts n’avait pas vidé la disposition de pré-autorisation de la loi sur les droits de vote en 2013, dans laquelle le gouvernement fédéral devait approuver au préalable les modifications des pratiques de vote des juridictions couvertes ayant des antécédents de discrimination électorale, les tribunaux ne se seraient pas retrouvés mêlés à autant de défi.

La démocratie et les électeurs en souffrent. Le Gerrymandering a créé une architecture raciale stricte pour la politique du Sud qui encourage l’extrémisme. Dans l’affaire Milligan, le tribunal a noté qu’en Alabama « en moyenne, les électeurs noirs soutenaient les candidats de leur choix avec 92,3 % des voix », tandis que les électeurs blancs soutenaient les candidats préférés des Noirs avec 15,4 % des voix.

Le gerrymandering isole les politiciens. Ils n’ont pas besoin de rivaliser beaucoup, voire pas du tout, pour attirer des électeurs qui pourraient penser différemment d’eux. Ces électeurs peuvent être ignorés et cesser de jouer un rôle dans la responsabilisation des politiciens. L’autocratie prospère lorsque des supermajorités fausses ou artificielles peuvent imposer leur volonté à tous ceux qui ne sont pas d’accord.

Par exemple, les deux tiers des habitants des États qui ont refusé d’étendre Medicaid dans le cadre de l’Affordable Care Act soutiennent cette expansion pour couvrir davantage d’adultes à faible revenu – mais ne peuvent pas mettre en œuvre les politiques qu’ils souhaitent par la politique. Les dix États restants sans expansion sont tous contrôlés par les républicains rouges, notamment l’Alabama, la Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud.

À l’échelle nationale, de solides majorités soutiennent également des lois plus strictes sur la sécurité des armes à feu, l’autonomie reproductive des femmes et d’autres politiques qu’une Chambre des représentants américaine, tronquée, ne promulguera pas. L’isolement de la compétition politique encourage également une obstination effrontée dans laquelle les extrémistes du MAGA peuvent prendre en otage la nation entière et le bien commun lorsqu’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent. Heureusement, la loi sur les droits de vote est conçue pour faire face aux situations où l’histoire et les habitudes actuelles créent une polarisation raciale.

Le 11 octobre, la Cour suprême entendra les plaidoiries à Alexander c.Conférence de Caroline du Sud de la NAACP. Les électeurs noirs de l’État de Palmetto ont également convaincu un autre tribunal de district composé de trois juges que le corps législatif s’était livré à un gerrymandering racial illégal en excluant des milliers d’électeurs noirs du 1er district de l’État. La Caroline du Sud demande au tribunal de remettre en question la conclusion du tribunal inférieur selon laquelle la race était un facteur prédominant dans la carte qu’il a choisi de tracer.