Les rachats records de Tencent ne suffisent pas à mettre fin à une déroute de 43 milliards de dollars

Tencent Holdings a restitué environ 24 milliards de dollars américains aux actionnaires via des rachats et des dividendes cette année. Mais même cela ne convaincra pas les investisseurs qu’un redressement est dû à la suite d’un effondrement de la valeur marchande de 43 milliards de dollars.

Les actions de la société de jeux chinoise ont chuté de plus de 27 % depuis leur sommet de janvier, derrière l’indice technologique Hang Seng d’environ six points de pourcentage, bien qu’elle ait racheté plus d’actions que toute autre société à Hong Kong cette année. Les investisseurs restent prudents quant au fait que les ventes massives d’actifs chinois à l’échelle mondiale et une économie en difficulté resteront des points de pression clés.

« Le fait que le titre ait sous-performé est vraiment emblématique de la désillusion des investisseurs à l’égard de la Chine », a déclaré Vey-Sern Ling, directeur général de l’Union bancaire privée. « L’action Tencent ne pourra commencer à surperformer que lorsque la confiance des investisseurs dans la Chine reviendra. »

Au total, Tencent a dépensé 4 milliards de dollars en rachats et 20 milliards de dollars supplémentaires en dividendes en espèces et en actions distribuées dans la société de livraison de nourriture Meituan, selon les calculs de Bloomberg.

Il existe des raisons claires pour lesquelles les investisseurs sont inquiets. Le segment des technologies financières et des services aux entreprises de Tencent, qui représente environ un tiers du chiffre d’affaires total, a probablement connu une croissance plus lente au dernier trimestre, les volumes de paiements hors ligne ayant été affectés par le ralentissement des ventes au détail, selon Charlene Liu de HSBC Holdings. La banque a également réduit ses prévisions de croissance des revenus des jeux pour 2023, étant donné que la contribution des nouveaux lancements pourrait prendre plus de temps à s’accélérer.

Pourtant, l’optimisme grandit lentement parmi certains analystes alors que Tencent réoriente sa répartition d’activités vers des segments à marge plus élevée tels que les mini-jeux et les comptes vidéo, tout en réduisant son exposition à son activité de streaming vidéo moins rentable. La récente augmentation des rachats d’actions pourrait également apporter un certain soutien aux prix, même si son principal actionnaire réduit sa participation, selon Morgan Stanley.

Préoccupations de Tencent

Les prévisions de bénéfices prévisionnels de Tencent sont à un niveau historique et les actions de la société restent les plus recommandées en Asie. Le titre a 67 recommandations d’achat et aucune note de vente.

Malgré cela, l’optimisme des analystes est éclipsé par des préoccupations macroéconomiques plus larges et par la hausse des rendements mondiaux. Un chiffre d’inflation intérieure modéré publié vendredi et les données médiocres sur les dépenses pendant les vacances de la Golden Week suggèrent que le tournant est encore loin.

« Les flux de fonds restent défavorables vers la Chine, ce qui continuera d’affecter la capacité de Tencent à surperformer en tant que nom à bêta élevé », a déclaré Paul Pong, MD chez Pegasus Fund Managers. « Le point d’inflexion pour l’entreprise apparaîtra lorsque les rendements américains cesseront de monter et que l’économie chinoise touchera son point bas. » — Jeanny Yu, avec Julie Chien et Hua Bu, (c) 2023 Bloomberg LP