Les rachats d’actions et les dividendes deviennent une cible politique de 1,5 billion de dollars

Un dilemme moral

Si vous détenez des actions dans un fonds indiciel large, vous possédez une partie de ces sociétés et elles ont renforcé vos propres rendements. En termes financiers, c’est une chose merveilleuse.

Mais est-ce immoral ?

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, le dit. “Il est immoral que les compagnies pétrolières et gazières réalisent des bénéfices records grâce à cette crise énergétique sur le dos des personnes et des communautés les plus pauvres et à un coût énorme pour le climat”, a déclaré M. Guterres aux journalistes au siège de l’ONU à New York. 3 août.

Dans le même ordre d’idées, le président Biden a déclaré en juin : “Exxon a gagné plus d’argent que Dieu cette année” et a critiqué la société pour son intention de dépenser les 30 milliards de dollars en rachats d’actions, plutôt qu’en investissement de capital pour le forage pétrolier. La société affirme qu’elle fait les deux et que les rachats sont bons pour les investisseurs.

Toutes ces entreprises sont soumises à la pression du gouvernement et des actionnaires pour passer à des carburants plus verts – de manière appropriée, à mon avis. Et beaucoup devraient aller beaucoup plus vite. Mais le monde a encore besoin de l’énergie qu’ils vendent, donc eux et leurs actionnaires en profitent.

Considérez les entreprises américaines qui étaient si pleines de liquidités qu’elles ont dominé le marché des rachats d’actions au cours des 12 mois jusqu’en juin. Aucune n’était une compagnie d’énergie. Le leader, selon les indices S&P Dow Jones, était Apple, avec 91,3 milliards de dollars de rachats. Les autres principales sociétés de rachat étaient Alphabet (société mère de Google), Meta Platforms (qui possède Facebook), Microsoft et Bank of America.