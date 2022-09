Les rabbins russes appellent à la paix en Ukraine

Le rassemblement de lundi des rabbins a été organisé par la Fédération des communautés juives de Russie, l’une des deux plus grandes organisations juives du pays.

MOSCOU – Un groupe de rabbins russes a appelé à la fin des combats en Ukraine et s’est dit préoccupé par le conflit qui crée des tensions pour les Juifs en Russie.

“Les relations entre la Russie et le reste du monde se sont rapidement détériorées depuis le début de l’invasion en février, entraînant une incertitude économique et, ce qui préoccupe particulièrement la communauté juive, un sentiment de peur et d’isolement qui n’a pas été ressenti depuis des décennies”, a déclaré un déclaration de la fédération.