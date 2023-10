Les rabbins militaires israéliens peinent à se préparer efficacement et à enterrer leurs morts de guerre (rapport)

Le rabbinat de l’armée israélienne est à bout de forces alors qu’il tente d’identifier et de traiter correctement les personnes tuées dans le conflit en cours, selon les rapports.

Le Commandement du Front intérieur a organisé le traitement de tous les corps par une base du rabbinat près de Ramle sans la direction du ministère de la Santé, selon le journal Haaretz.

Le rabbinat militaire est un corps des forces de défense israéliennes axé sur la fourniture d’une assistance spirituelle et de services religieux aux soldats.

Plus de 2 100 personnes ont été tués des deux côtés de la guerre depuis que le Hamas a lancé son attaque contre Israël samedi, entraînant des représailles de la part des forces israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage, violés, torturés et assassinés par le Hamas.

« Nous n’avons jamais vu une telle sauvagerie dans l’histoire de l’État. Ils sont encore pires que l’Etat islamique », a déclaré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au président Biden lors d’un appel téléphonique. « Ils sont encore pires que l’EI, et nous devons les traiter comme tels. »

Les victimes individuelles sont photographiées et testées ADN à la base du rabbinat avant d’être comparées à une base de données nationale, selon le Times of Israel.

Des membres de la famille ont également été appelés pour confirmer l’identité des personnes décédées dans des situations spécifiques.

Les grands rabbins d’Israël, le rabbin David Lau et le rabbin Yitzhak Yosef, ont publié des directives religieuses pour le pays au milieu de la violence qui se déroule, selon Ynet. Les deux chefs religieux ont publié une déclaration commune approuvant la prière à distance pour les défunts pour des raisons de sécurité.

« Il est possible d’assister aux funérailles à distance en récitant des chapitres de Psaumes en l’honneur des victimes », ont déclaré cette semaine Lau et Yosef. « Les forces de sécurité craignent que les funérailles ne deviennent une menace. Par conséquent, le public doit agir conformément aux directives de sécurité et ne pas prendre de risques inutiles. »

« Nous devons tous travailler pour aider nos soldats et nos habitants dans le sud d’Israël, tout en suivant les directives des forces de sécurité. Ensemble, nous prierons pour que Dieu veille sur nous », ont écrit les rabbins. « Nous adressons nos condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches et souhaitons un rétablissement complet à tous les blessés. Nos pensées vont aux familles qui ne sont toujours pas sûres du sort de leurs proches et nous prions pour elles. «