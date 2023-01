Les rabat-joie du conseil m’ont ordonné de démolir ma cabane de luxe de 100 000 £… mais je les ai combattus et GAGNÉ

Un papa qui a reçu l’ordre de démolir sa cabane dans les arbres de luxe de 100 000 £ par le conseil s’est battu contre la décision et a gagné.

John Kitson, 42 ans, a construit la belle cabane à un lit dans les bois privés de Morval, en Cornouailles, pour créer “le refuge parfait”.

John Kitson a combattu le conseil et a gagné sa bataille pour garder sa cabane dans les arbres de luxe de 100 000 £ Crédit : Neil Hope

Il y a un lit double dans la chambre principale de la luxueuse cabane dans les arbres Crédit : Neil Hope

La cabane dans les arbres de luxe dispose d’une belle salle de bains polie 1 crédit

Mais John a rapidement fait face à la perspective de démolir la cabane dans les arbres après s’être retrouvé enfermé dans une guerre de planification avec le Cornwall Council.

Il a fait la promotion de son escapade à la cime des arbres en tant que destination de glamping en ligne, mais lorsque le conseil a repéré l’annonce, il a affirmé qu’il s’agissait d’un danger illégal pour la sécurité.

Cela signifiait que le père de trois enfants craignait de ne jamais le voir terminé en raison d’un diagnostic de choc de cancer de l’œil.

Cependant, John a reçu avec succès un permis de construire rétrospectif pour sa luxueuse cabane dans les arbres le 4 janvier.

Et bien qu’il ait admis qu’il était un “bougre idiot” pour avoir ignoré les règles d’urbanisme, il dit qu’il est ravi après avoir reçu un feu vert rétrospectif.

La luxueuse cabane dans les arbres est une structure en bois moderne et surélevée avec WiFi disponible à partir de 195 £ la nuit, annoncée comme une “retraite confortable pour les couples”.

John a longtemps soutenu qu’il regrettait d’avoir rendu la vie “difficile” au bureau de planification local – surtout après avoir appris que son diagnostic n’était pas aussi grave qu’on le pensait.

Cependant, bien qu’il n’ait pas demandé de permis de construire, il affirme qu’il a consulté les habitants sur la construction – ne rencontrant aucune réelle opposition.

C’est tout dans le passé maintenant pensé avec John se décrivant comme “un garçon heureux” après que la demande ait été approuvée avec des conditions.

John, un ancien vendeur de costumes, a déclaré: ” C’est très encourageant et une chose très enrichissante à faire et nous avons beaucoup de visages heureux en visite.

“Nous avons également reçu de nombreux e-mails d’assistance depuis l’envoi de la demande de planification.

“J’ai parlé à mes locataires avant de commencer à construire et j’ai expliqué ce que je prévoyais de faire. Ils n’ont eu aucun problème avec cela.

“Les gens ici le voient et voient l’effort, beaucoup d’habitants connaissent des gens qui ont travaillé sur la cabane dans les arbres.

“J’ai essayé de faire appel à des entreprises locales, comme un ancien arboriculteur que je connais qui a fait le lit et le lavabo de la cabane dans les arbres par exemple.”

John a également expliqué que le processus de planification minutieux comprenait une considération environnementale spéciale.

“Je crois sincèrement au programme de durabilité, et nous avons donc conçu la cabane dans les arbres pour incorporer beaucoup de bois local que nous avons dû abattre en raison d’une maladie des arbres plutôt désagréable.

“Il est conçu pour donner le minimum d’impact possible sur la zone locale et l’environnement, nous n’avons utilisé aucun béton par exemple.

“Si vous construisez une maison, vous savez exactement ce que vous allez faire avant de le faire.

“Vous savez ce que vous voulez au final, mais vous ne savez pas trop comment vous allez y arriver. Je voulais couper, changer, adapter et reconstruire pour le rendre parfait.”

‘INNOVANT ET DÉLICIEUX’

John affirme que les clients sont amoureux de l’espace et l’ont couvert de critiques 5 étoiles.

Les sections locales avaient jusqu’en décembre pour commenter la construction non approuvée – justifiant apparemment les revendications de soutien de John.

Plus de 20 membres du public ont également écrit au Conseil de Cornwall pour commenter la construction, les commentaires étant généralement positifs.

Un habitant du quartier a déclaré : “J’habite dans la paroisse et j’ai un gîte pas très loin, c’est difficile de vivre de la location de vacances.

“Comme c’est bon de voir une idée innovante pour le tourisme et d’après les commentaires des visiteurs, ça rapporte.

” Je peux voir pourquoi les visiteurs l’aiment et ça se fond bien dans l’environnement, on ne peut pas le voir à moins que vous ne sachiez qu’il est là.

“Nous perdons des locations de vacances à un rythme alarmant localement. J’espère que celui-ci gagnera le soutien des officiers!”

Une autre personne qui a séjourné dans la cabane dans les arbres a écrit une évaluation élogieuse le 8 décembre.

Il disait : « Je viens de séjourner ici, nous avons trouvé l’endroit un délice absolu, c’était très privé, l’intérieur était d’un très haut niveau et je pense que c’est un atout pour le domaine et son cadre.

“Cela ne causera pas de problèmes de circulation et encouragera un peu plus de tourisme dans une région très nécessaire, j’aimerais juste qu’il y ait plus de gens pour avoir l’inspiration et des idées innovantes pour créer une expérience de détente aussi incroyable.

“Ce serait une honte absolue que toute planification ait été révoquée sur cette charmante cabane dans les arbres.”

John, conseiller de la paroisse de Morval, a construit la cabane dans les arbres sur le domaine de Morval qu’il gère pendant la pandémie.

Il a repris le domaine familial, qui accueille plus de 20 familles, après le décès de ses grands-parents en 2009.

Le père dit que le plan est de répercuter les coûts d’entretien des bâtiments vieux de 200 à 300 ans de son domaine sur le site aux vacanciers – plutôt qu’aux locataires existants.

John a déclaré: “Nous voulions générer des revenus pour essayer de collecter des fonds sans demander à nos locataires du domaine de payer l’entretien du site.

“Je ne veux tout simplement pas répercuter ces coûts sur les locataires. Nous avons envisagé une éolienne, mais cela aurait ennuyé tous les habitants et aurait été beaucoup plus perturbateur par rapport à cette cabane dans les arbres.”

Après son diagnostic initial de cancer, John se porte bien, mais il doit subir une IRM tous les six mois pour vérifier que le cancer n’a pas métastasé.

Il a déclaré: “Heureusement, mon cancer n’est pas aussi grave que je le pensais, je pensais avoir une tumeur secondaire quelque part sur mon pancréas, mais heureusement, je suis en clair.

“Quand j’ai été examiné pour la première fois, je n’ai jamais pensé que ce serait quelque chose de grave, mais quelques jours plus tard, j’étais à Londres puis à Liverpool pour un traitement.

“Je ne voulais tout simplement pas attendre, je ne voulais pas attendre des mois pour les planificateurs et ne pas pouvoir voir la construction finie.

“C’est une justification très faible et cela ne justifie pas ce que j’ai fait mais c’était la raison pour laquelle je voulais continuer.”

John Kitson avec un panneau indiquant son ‘Cornish Treehouse’ dans les bois Crédit : Neil Hope