Les quilleurs féminins de Dixon se qualifient pour les sections en équipe; Sterling, Oregon envoie des individus au prochain tour – Shaw Local

[ Photos of the Dixon Regional girls bowling tournament at Plum Hollow ]

Katelynn Garcia-Redmond de Sterling roule un cadre lors de la Dixon Regional samedi à Plum Hollow. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Ava Wight de l’Oregon réagit avec ses coéquipiers après avoir lancé une grève au Freeport Regional samedi à 4 Seasons Lanes. Wight a remporté le titre de section pour la deuxième fois. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Garçons nageant

Basket-ball garçons

Basket filles

Basket masculin